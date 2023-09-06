Белгородская Единая транспортная компания арендовала биотуалеты на три года

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Согласно документам госзакупки, Единая транспортная компания заключила контракт на аренду и обслуживание биотуалетов. На это потратили 1,5 млн рублей. Сколько биотуалетов взяли в аренду, в документах не указано.
Известно, что в 2023 году на аренду и обслуживание потратят 338 тысяч рублей, в 2024 году — 1 млн рублей, а в 2025 году — 169 тысяч рублей.
Контракт заключили с единственным поставщиком 28 августа текущего года. Дата окончания исполнения договора — 31 марта 2025 года.
Напомним, ранее ЕТК закупила камеры на 1 млн рублей, чтобы установить их на своей площадке в Северном Белгородского района. Закупка осуществляется у единственного поставщика.
В документах было указано, что исполнитель не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков. Других требований не было. Речь шла о 27 камерах, а также расходных материалах, удлинителях, коробках и т. д.