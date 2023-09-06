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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Аваскулярный некроз у детей: как бороться

Аваскулярный некроз у детей: как бороться

6 сентября 2023, 12:22
Фото: piqsels.com
Аваскулярный некроз или остеонекроз — одно из нежелательных осложнений, которые могут развиваться, несмотря на самые эффективные методики лечения злокачественных новообразований. Такое положение дел существенно ухудшает качество жизни пациента.

Аваскулярный некроз. Что такое остеонекроз

Остеонекроз — патология, которая появляется по причине постоянного или временного нарушения снабжения кровью костной ткани, что влечет за собой гибель тканей трабекулярной (высокопористой) кости и клеток костного мозга.

Если нарушено кровообращение, ткани перестают получать достаточное количество питательных веществ и кислорода. Результатом становится лизис (разрушение) костной ткани, который является свидетельством развития асептического остеонекроза. В результате может сформироваться полость, что значительно ослабит кость. Когда такой очаг образуется вблизи сустава, может нарушиться суставная поверхность, что сопровождается болью.

Остеонекроз может поражать любые кости, но чаще всего выявляют аваскулярный некроз головки бедренной кости и остеонекроз коленного сустава. Существенно реже встречается аваскулярный некроз нижней и верхней челюсти, костей, образующих плечевой и голеностопный суставы.

Наиболее распространена мультифокальная форма остеонекроза, когда им затронуты сразу несколько костей. Хотя бывает, что поражена всего лишь одна кость.

Самой уязвимой группой для аваскулярного некроза являются подростки. Статистика встречаемости выглядит следующим образом:

  • от 1 года до 9 лет — в среднем 1%;
  • с 10 до 15 лет — 9,9%;
  • с 16 до 21 года — до 20%.

Подробнее о симптомах, диагностике и лечении остеонекроза читайте в статье https://www.childhood-cancer-support.com/ru-ru/статьи/Что-такое-аваскулярный-некроз/a1199.aspx

Стадии аваскулярного некроза у детей

Чтобы верно спланировать лечение такого осложнения, необходимо правильно определить стадию развития заболевания. По международной классификации существует 5 стадий:

0 стадия

На МРТ не выявляются изменения костной ткани, но биопсия, если ее брали, показывает положительный результат. Обычно на этой стадии диагноз остеонекроза не ставится, так как, если МРТ не показывает изменений, то биопсию не назначают.

1 стадия

На МРТ уже заметны изменения, но рентгенография еще ничего не показывает.

2 стадия

Патология заметна и на рентгенографии.

3 стадия

Виден субарахноидальный перелом или характерный признак «серпа».

4 стадия

Выявляется сплющенная поверхность сустава и дегенеративные изменения в нем.

Фото: childhood-cancer-support.com

Делать прогноз при ОН достаточно трудно, так как дегенеративные изменения могут развиваться с разной скоростью. Риск разрушения сустава намного выше при остеонекрозе тазобедренного сустава и остеонекрозе коленного сустава, лечение которых затруднено из-за значительной весовой нагрузки. Также высок риск разрушения, если очаг расположен близко к поверхности сустава или если очаг крупный — более 30%.

Какими симптомами сопровождается остеонекроз у детей

У маленьких пациентов клиническая картина не всегда четко выражена, особенно если речь идет о ранних стадиях. Но если патология прогрессирует, появляются следующие симптомы:

  • плохая подвижность больного сустава;
  • боль, которая может усиливаться при движении или быть постоянной;
  • хромота, скованность движений и иные признаки, которые зависят от того, где расположен очаг разрушения.

На консультацию к врачу следует немедленно отправиться, если вы заметили, что во время противоопухолевого лечения или после него ребенок старается не использовать какой-либо сустав, у него скованные движения или он прихрамывает. Диагностика сейчас довольно точная. Она дает возможность назначить ребенку актуальное лечение вовремя. Это позволяет уменьшить риск усугубления патологии и улучшить качество жизни маленького пациента.

Как диагностируют аваскулярный некроз у детей

Выяснив, что такое аваскулярный некроз, узнаем, как его диагностируют. Для этого используют методики, которые дают возможность увидеть очаги поражения.

  1. МРТ — магнито-резонансная томография. Это диагностически точный и самый информативный метод, с помощью которого на ранних стадиях устанавливают патологические изменения, даже если еще отсутствуют симптомы.
  2. Компьютерная томография — КТ. Используется для определения стадии повреждения костей. Рентгенография. Самый распространенный метод, который используют не только для диагностики ОН, но и для наблюдения за течением заболевания на более поздних стадиях болезни.
  3. Однако рентгенография на ранних стадиях остеонекроза бедренной кости или при некрозе суставов других отделов скелета бывает недостаточно информативной.
  4. Остеосцинтиграфия — дополнительное исследование для выявления патологических очагов в разных костях. Но на ранних стадиях остеосцинтиграфия, как и рентгенография, может не показать изменения на ранней стадии ОН.
  5. Биопсия. Методика используется очень редко и только для подтверждения диагноза аваскулярного некроза.

Лечащий врач определяет перечень обследований для установки точного диагноза каждому конкретному пациенту. Он это делает в зависимости от клинической картины, факторов риска и других критериев.

Как лечить остеонекроз у детей

Цель лечения остеонекроза — улучшение работы сустава, снижение болезненности и предотвращение дальнейшего разрушения костей. При этом используются как хирургические, так и консервативные методы. Их перечень доктор определяет индивидуально, учитывая возраст юного пациента, стадии ОН, местонахождение очагов осложнения. Немаловажный фактор — особенности противоопухолевого лечения.

Лечение лекарствами

Лекарственные препараты, применяемые при аваскулярном некрозе головки тазобедренного сустава и других видах остеонекроза, повышают плотность окружающей кости. Такое лечение на ранних стадиях может остановить распространение патологии на другие участки.

Обезболивающие препараты пациентам назначают при наличии болевого синдрома. Все лекарства подбирает лечащий врач, несмотря на то, что большинство обезболивающих средств являются безрецептурными. Родители не могут давать ребенку любые анальгетики, которые подходят по возрасту. Врач их выбирает с учетом состояния ребенка и особенностей проведенной противоопухолевой терапии. Самолечение при такой ситуации совершенно недопустимо.

Другие консервативные методы лечения ОН

Чтобы замедлить развитие болезни и уменьшить боли, маленькому пациенту могут порекомендовать следующее:

  • снизить весовую нагрузку на больную конечность. Для этого применяют трость, костыли или ходунки;
  • ограничить движение в больном суставе. Ортезы и поддерживающие повязки уменьшают болезненные ощущения и сокращают подвижность сустава;
  • разработка движения. Врач ЛФК индивидуально подбирает комплекс упражнений. Они помогут улучшить кровоснабжение тканей и сохранить функциональность сустава.

Хирургические способы

Когда консервативное лечение не дало желаемых результатов, лечащий врач может посоветовать хирургическое лечение аваскулярного некроза тазобедренного сустава, коленного или других костей. Это могут быть следующие методы:

  • толстоигольная декомпрессия. Для снижения давления внутри кости делают перфорацию стенки полости остеонекроза. От этого в пораженном сегменте улучшается кровообращение. Иногда в процедуру включают введение, заранее забранных, клеток костного мозга. Это помогает сформировать костную ткань;
  • эндопротезирование. На поздних стадиях ОН, например, при остеонекрозе головки бедренной кости 3 степени, бывает необходимо заменить больной сустав искусственным имплантом. Но, к сожалению, у маленьких пациентов с несформировавшимся и неокрепшим скелетом эта методика практически никогда не применяется.

Врачи рекомендуют родителям детей с остеонекрозом при онкологии объединить свои усилия с трудом медиков для максимального улучшения состояния ребенка. Чтобы остановить патологический процесс разрушения костей, нужно выполнять все предписания специалистов:

  • нельзя нагружать суставы — бег и прыжки под запретом;
  • активность нужна, поэтому следует выполнять все упражнения, которые рекомендует врач ЛФК;
  • следить за динамикой симптомов. О любых изменениях сообщать врачу онкологу;
  • ребенку не давать лекарства без назначения врача, даже самые на ваш взгляд безобидные;
  • не стоит игнорировать применение костылей, ходунков и тростей для снижения нагрузки на больной сустав. Это очень важно и для уменьшения боли.

Следует помнить, что любое действие, которое касается лечения аваскулярного некроза у маленького пациента, обязательно согласовывается с лечащим врачом.

Программа La Fondation La Roche-Posay (Ля Фондейшн Ля Рош Позэ) и CCI (Международная Ассоциация по борьбе с детским раком)

 

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