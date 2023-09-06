Аваскулярный некроз у детей: как бороться

На консультацию к врачу следует немедленно отправиться, если вы заметили, что во время противоопухолевого лечения или после него ребенок старается не использовать какой-либо сустав, у него скованные движения или он прихрамывает. Диагностика сейчас довольно точная. Она дает возможность назначить ребенку актуальное лечение вовремя. Это позволяет уменьшить риск усугубления патологии и улучшить качество жизни маленького пациента.