Аваскулярный некроз у детей: как бороться

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Остеонекроз — патология, которая появляется по причине постоянного или временного нарушения снабжения кровью костной ткани, что влечет за собой гибель тканей трабекулярной (высокопористой) кости и клеток костного мозга.
Если нарушено кровообращение, ткани перестают получать достаточное количество питательных веществ и кислорода. Результатом становится лизис (разрушение) костной ткани, который является свидетельством развития асептического остеонекроза. В результате может сформироваться полость, что значительно ослабит кость. Когда такой очаг образуется вблизи сустава, может нарушиться суставная поверхность, что сопровождается болью.
Остеонекроз может поражать любые кости, но чаще всего выявляют аваскулярный некроз головки бедренной кости и остеонекроз коленного сустава. Существенно реже встречается аваскулярный некроз нижней и верхней челюсти, костей, образующих плечевой и голеностопный суставы.
Наиболее распространена мультифокальная форма остеонекроза, когда им затронуты сразу несколько костей. Хотя бывает, что поражена всего лишь одна кость.
Самой уязвимой группой для аваскулярного некроза являются подростки. Статистика встречаемости выглядит следующим образом:
Подробнее о симптомах, диагностике и лечении остеонекроза читайте в статье https://www.childhood-cancer-support.com/ru-ru/статьи/Что-такое-аваскулярный-некроз/a1199.aspx
Чтобы верно спланировать лечение такого осложнения, необходимо правильно определить стадию развития заболевания. По международной классификации существует 5 стадий:
На МРТ не выявляются изменения костной ткани, но биопсия, если ее брали, показывает положительный результат. Обычно на этой стадии диагноз остеонекроза не ставится, так как, если МРТ не показывает изменений, то биопсию не назначают.
На МРТ уже заметны изменения, но рентгенография еще ничего не показывает.
Патология заметна и на рентгенографии.
Виден субарахноидальный перелом или характерный признак «серпа».
Выявляется сплющенная поверхность сустава и дегенеративные изменения в нем.
Делать прогноз при ОН достаточно трудно, так как дегенеративные изменения могут развиваться с разной скоростью. Риск разрушения сустава намного выше при остеонекрозе тазобедренного сустава и остеонекрозе коленного сустава, лечение которых затруднено из-за значительной весовой нагрузки. Также высок риск разрушения, если очаг расположен близко к поверхности сустава или если очаг крупный — более 30%.
У маленьких пациентов клиническая картина не всегда четко выражена, особенно если речь идет о ранних стадиях. Но если патология прогрессирует, появляются следующие симптомы:
На консультацию к врачу следует немедленно отправиться, если вы заметили, что во время противоопухолевого лечения или после него ребенок старается не использовать какой-либо сустав, у него скованные движения или он прихрамывает. Диагностика сейчас довольно точная. Она дает возможность назначить ребенку актуальное лечение вовремя. Это позволяет уменьшить риск усугубления патологии и улучшить качество жизни маленького пациента.
Выяснив, что такое аваскулярный некроз, узнаем, как его диагностируют. Для этого используют методики, которые дают возможность увидеть очаги поражения.
Лечащий врач определяет перечень обследований для установки точного диагноза каждому конкретному пациенту. Он это делает в зависимости от клинической картины, факторов риска и других критериев.
Цель лечения остеонекроза — улучшение работы сустава, снижение болезненности и предотвращение дальнейшего разрушения костей. При этом используются как хирургические, так и консервативные методы. Их перечень доктор определяет индивидуально, учитывая возраст юного пациента, стадии ОН, местонахождение очагов осложнения. Немаловажный фактор — особенности противоопухолевого лечения.
Лекарственные препараты, применяемые при аваскулярном некрозе головки тазобедренного сустава и других видах остеонекроза, повышают плотность окружающей кости. Такое лечение на ранних стадиях может остановить распространение патологии на другие участки.
Обезболивающие препараты пациентам назначают при наличии болевого синдрома. Все лекарства подбирает лечащий врач, несмотря на то, что большинство обезболивающих средств являются безрецептурными. Родители не могут давать ребенку любые анальгетики, которые подходят по возрасту. Врач их выбирает с учетом состояния ребенка и особенностей проведенной противоопухолевой терапии. Самолечение при такой ситуации совершенно недопустимо.
Чтобы замедлить развитие болезни и уменьшить боли, маленькому пациенту могут порекомендовать следующее:
Когда консервативное лечение не дало желаемых результатов, лечащий врач может посоветовать хирургическое лечение аваскулярного некроза тазобедренного сустава, коленного или других костей. Это могут быть следующие методы:
Врачи рекомендуют родителям детей с остеонекрозом при онкологии объединить свои усилия с трудом медиков для максимального улучшения состояния ребенка. Чтобы остановить патологический процесс разрушения костей, нужно выполнять все предписания специалистов:
Следует помнить, что любое действие, которое касается лечения аваскулярного некроза у маленького пациента, обязательно согласовывается с лечащим врачом.
Программа La Fondation La Roche-Posay (Ля Фондейшн Ля Рош Позэ) и CCI (Международная Ассоциация по борьбе с детским раком)
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