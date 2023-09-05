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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Дополнительный период проведения ОГЭ стартовал для белгородцев

Второй шанс: белгородские выпускники без аттестата могут повторно сдать ОГЭ

5 сентября 2023, 15:03
Фото: 1MI

Дополнительный период проведения ОГЭ стартовал для белгородцев

В этот период сдать ОГЭ смогут те девятиклассники, которые не прошли итоговую аттестацию и не получили аттестат, объяснили в региональном правительстве.

В Белгородской области стартовал дополнительный период проведения основного государственного экзамена.

Первым состоялся экзамен по математике, в котором приняли участие 22 выпускника — явка на экзамен 4 сентября была полной. Девятиклассников распределили по семи пунктам проведения экзаменов. Результаты написанной работы белгородцы смогут узнать 12 сентября.

Выпускникам теперь предстоит сдать ОГЭ по русскому языку, произойдёт это уже 7 сентября. На 12 сентября запланированы экзамены по истории, биологии, физике и географии, на 15 сентября — по обществознанию, химии, информатике и ИКТ, литературе и иностранным языкам.

Кроме того, в министерстве образования выделили резервные дни для сдачи ОГЭ: с 19 по 23 сентября.

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#Белгородская область#Экзамен#Образование#Школа#Выпускники#Огэ#Александра Склярова
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