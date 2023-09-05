Второй шанс: белгородские выпускники без аттестата могут повторно сдать ОГЭ

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В Белгородской области стартовал дополнительный период проведения основного государственного экзамена.
Первым состоялся экзамен по математике, в котором приняли участие 22 выпускника — явка на экзамен 4 сентября была полной. Девятиклассников распределили по семи пунктам проведения экзаменов. Результаты написанной работы белгородцы смогут узнать 12 сентября.
Выпускникам теперь предстоит сдать ОГЭ по русскому языку, произойдёт это уже 7 сентября. На 12 сентября запланированы экзамены по истории, биологии, физике и географии, на 15 сентября — по обществознанию, химии, информатике и ИКТ, литературе и иностранным языкам.
Кроме того, в министерстве образования выделили резервные дни для сдачи ОГЭ: с 19 по 23 сентября.