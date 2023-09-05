Второй шанс: белгородские выпускники без аттестата могут повторно сдать ОГЭ

Выпускникам теперь предстоит сдать ОГЭ по русскому языку, произойдёт это уже 7 сентября. На 12 сентября запланированы экзамены по истории, биологии, физике и географии, на 15 сентября — по обществознанию, химии, информатике и ИКТ, литературе и иностранным языкам.