ВСУ вновь обстреляли белгородскую Козинку: сообщается о серьёзных разрушениях

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Под обстрел ВСУ попало приграничное село Козинка в Грайворонском горокруге. В результате атаки противника никто не пострадал, но есть разрушения.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, серьёзные повреждения зафиксировали в 11 частных жилых домовладениях и одном легковом автомобиле. В село прилетело восемь артиллерийских мин. Также частично повредило линии электро- и газоснабжения.
На месте обстрела работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. К устранению последствий атаки аварийные бригады приступят после согласования с Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов белгородского приграничья пострадали 22 дома, хозпостройки и авто. ВСУ выпустили девять снарядов по посёлку Уразово в Валуйском горокруге. Никто не пострадал.