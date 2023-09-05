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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

обстрел Козинки в Грайворонском округе

ВСУ вновь обстреляли белгородскую Козинку: сообщается о серьёзных разрушениях

5 сентября 2023, 09:18
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Козинки в Грайворонском округе

11 домов и автомобиль пострадали во время обстрела белгородской Козинки

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного села в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ попало приграничное село Козинка в Грайворонском горокруге. В результате атаки противника никто не пострадал, но есть разрушения.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, серьёзные повреждения зафиксировали в 11 частных жилых домовладениях и одном легковом автомобиле. В село прилетело восемь артиллерийских мин. Также частично повредило линии электро- и газоснабжения.

На месте обстрела работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. К устранению последствий атаки аварийные бригады приступят после согласования с Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов белгородского приграничья пострадали 22 дома, хозпостройки и авто. ВСУ выпустили девять снарядов по посёлку Уразово в Валуйском горокруге. Никто не пострадал.

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обстрел Козинки в Грайворонском округеобстрел Козинки в Грайворонском округе
обстрел Козинки в Грайворонском округеобстрел Козинки в Грайворонском округе
обстрел Козинки в Грайворонском округеобстрел Козинки в Грайворонском округе
обстрел Козинки в Грайворонском округе
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
22 дома, хозпостройки и авто пострадали при обстрелах белгородского приграничья
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#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Козинка#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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