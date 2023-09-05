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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Обстрел

ВСУ ударили по Белгородской области за день более 60 раз

5 сентября 2023, 07:16
Фото: 1MI
Обстрел
Пострадавших в результате атак нет, но имеются разрушения в одном из районов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Более 60 прилётов насчитали в белгородском приграничье накануне. Никто не пострадал, однако в одном из районов повредило ЛЭП.

Белгородский район

Семь артиллерийских снарядов выпустили по Журавлёвке, четыре — по Наумовке, два — по Нехотеевке. Обошлось без последствий.

Волоконовский район

Восемь раз из миномёта обстреляли окраину хутора Старый. В хуторе Плотвянка дрон сбросил три осколочных боеприпаса. Никто не пострадал, разрушений нет.

Грайворонский горокруг

Семь прилётов из миномёта насчитали в Безымено. Пострадавших и разрушений нет.

Краснояружский район

По селу Староселье ударили из артиллерии и миномётов. Никто не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи. Её работу уже восстановили.

Шебекинский горокруг

Десять миномётных снарядов противник выпустил по Новой Таволжанке. Девять прилётов насчитали в хуторе Балки, четыре — в Середе, три — в Муроме, а два — в хуторе Марьино. Без последствий.

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