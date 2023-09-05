ВСУ ударили по Белгородской области за день более 60 раз

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Более 60 прилётов насчитали в белгородском приграничье накануне. Никто не пострадал, однако в одном из районов повредило ЛЭП.
Семь артиллерийских снарядов выпустили по Журавлёвке, четыре — по Наумовке, два — по Нехотеевке. Обошлось без последствий.
Восемь раз из миномёта обстреляли окраину хутора Старый. В хуторе Плотвянка дрон сбросил три осколочных боеприпаса. Никто не пострадал, разрушений нет.
Семь прилётов из миномёта насчитали в Безымено. Пострадавших и разрушений нет.
По селу Староселье ударили из артиллерии и миномётов. Никто не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи. Её работу уже восстановили.
Десять миномётных снарядов противник выпустил по Новой Таволжанке. Девять прилётов насчитали в хуторе Балки, четыре — в Середе, три — в Муроме, а два — в хуторе Марьино. Без последствий.