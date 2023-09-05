ВСУ повторно обстреляли белгородскую Козинку: погиб мужчина, ранена женщина

Сегодня днём ВСУ также обстреливали село в Грайворонском горокруге. Тогда никто не пострадал, однако сообщалось о разрушениях. Серьёзные повреждения зафиксировали в 11 частных жилых домовладениях и одном легковом автомобиле. Всего в село прилетело восемь мин. Повреждения получили также линии электро- и газоснабжения.