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Published Сегодня, 12:36

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Updated Сегодня, 12:38

При повторном обстреле белгородской Козинки погиб мирный житель

ВСУ повторно обстреляли белгородскую Козинку: погиб мужчина, ранена женщина

5 сентября 2023, 12:36
Фото: 1MI

При повторном обстреле белгородской Козинки погиб мирный житель

Мужчина умер ещё до приезда скорой помощи. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бёдер, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

При повторном обстреле приграничного села Козинка 5 сентября погиб мирный житель. Мужчина умер ещё до приезда скорой помощи. Также известно об одной пострадавшей.

«Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте ещё до приезда бригады скорой помощи», — уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бёдер. Пострадавшую доставили в местную больницу. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

Сегодня днём ВСУ также обстреливали село в Грайворонском горокруге. Тогда никто не пострадал, однако сообщалось о разрушениях. Серьёзные повреждения зафиксировали в 11 частных жилых домовладениях и одном легковом автомобиле. Всего в село прилетело восемь мин. Повреждения получили также линии электро- и газоснабжения.

ВСУ вновь обстреляли белгородскую Козинку: сообщается о серьёзных разрушениях
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