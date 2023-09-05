ВСУ повторно обстреляли белгородскую Козинку: погиб мужчина, ранена женщина

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
При повторном обстреле приграничного села Козинка 5 сентября погиб мирный житель. Мужчина умер ещё до приезда скорой помощи. Также известно об одной пострадавшей.
«Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте ещё до приезда бригады скорой помощи», — уточнил губернатор Вячеслав Гладков.
Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бёдер. Пострадавшую доставили в местную больницу. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.
Сегодня днём ВСУ также обстреливали село в Грайворонском горокруге. Тогда никто не пострадал, однако сообщалось о разрушениях. Серьёзные повреждения зафиксировали в 11 частных жилых домовладениях и одном легковом автомобиле. Всего в село прилетело восемь мин. Повреждения получили также линии электро- и газоснабжения.