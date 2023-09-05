«Виртуальная школа» или «Моя школа»: белгородские власти объяснили разницу

Власти добавили, что разноплановость образовательных платформ, существовавших ранее, привела к тому, что на федеральном уровне приняли решение создать единую безопасную площадку ФГИС «Моя школа». Она стала точкой сбора сервисов для сферы образования и объединила в себе региональные журналы и дневники, образовательный теоретический и практический материалы, платформу для коммуникации и многое другое.