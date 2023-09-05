«Виртуальная школа» или «Моя школа»: белгородские власти объяснили разницу

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, «Моя школа» — федеральная государственная информационная система. Её специально разработали для формирования единого цифрового образовательного пространства.
Власти добавили, что разноплановость образовательных платформ, существовавших ранее, привела к тому, что на федеральном уровне приняли решение создать единую безопасную площадку ФГИС «Моя школа». Она стала точкой сбора сервисов для сферы образования и объединила в себе региональные журналы и дневники, образовательный теоретический и практический материалы, платформу для коммуникации и многое другое.
При этом ФГИС «Моя школа» не является заменой «Виртуальной школы». «Моя школа» — единая федеральная площадка всего цифрового инструментария для сферы образования. Кроме того, она обеспечивает единое безопасное образовательное пространство, являясь полностью отечественной разработкой.
«Виртуальная школа» — региональная разработка для цифровизации процессов в сфере образовании. И чтобы соблюсти все требования к используемым в школах информационным системам, «Виртуальной школе» присвоили статус государственной системы.
Региональные власти отметили, что с ноября 2022 года на территории Белгородской области действует ГИС «Образование», созданная на базе существующей «Виртуальной школы». Данный ресурс также станет частью единой площадки под названием ФГИС «Моя школа».
ГИС «Образование» обеспечивает автоматизацию и цифровизацию комплекса процессов. Это механизм ведения всей учётной документации. Он позволяет оцифровать ведение учебных планов, журналов, дневников, сбора домашних заданий. Кроме того, данная система имеет функционал расширенной аналитики (срезы по базам данных, ведение документооборота, формирования процесса обучения, успеваемости и посещаемости учеников).
В рамках «Портала муниципальных услуг» существуют такие инструменты, как возможность подачи заявлений в образовательные и оздоровительные организации, информирование о ходе оказания услуги, информирование о результатах оказания услуг, учёт и мониторинг состояния очереди и движения обучающихся.
Что касается ресурса «Моя школа», помимо интегрированных региональных решений там будут доступны:
Оператором системы является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, функциональными заказчиками — Министерство просвещения Российской Федерации, Государственный университет просвещения.