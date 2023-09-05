В Старом Осколе продавщицу дешёвых овощей выгнали с рынка

«Ко мне подошёл директор рынка и сказал: „Поднимайте цены или уезжайте“. И мне пришлось уехать. Это же сельхозрынок, почему я не могу продать своё?» — недоумевает женщина. По её словам, руководство рынка объяснило свой поступок тем, что она мешала работать предпринимателям, так как у них овощи стоят дороже, чем у неё.