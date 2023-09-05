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В Старом Осколе продавщицу дешёвых овощей выгнали с рынка

В Старом Осколе продавщицу дешёвых овощей выгнали с рынка

5 сентября 2023, 18:45
О скандальной истории стало известно 5 сентября в ходе прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслав Гладкова. Он назвал произошедшее уголовно наказуемой историей.

Жительница Старого Оскола Светлана написала главе региона о том, что продавала на местном сельхозрынке овощи, выращенные на своём участке. Чтобы гарантированно продать, она отдавала их покупателем дешевле, чем остальные продавцы.

«Ко мне подошёл директор рынка и сказал: „Поднимайте цены или уезжайте“. И мне пришлось уехать. Это же сельхозрынок, почему я не могу продать своё?» — недоумевает женщина. По её словам, руководство рынка объяснило свой поступок тем, что она мешала работать предпринимателям, так как у них овощи стоят дороже, чем у неё.

«Скажите, он имел право выгнать меня с рынка?» — спросила белгородка.

Губернатора эта история возмутила. По его словам, в то время, когда расходы населения растут быстрее доходов, недопустимо появление на сельхозрынках перепродавцов, зарабатывающих на продуктах питания. Так как их стоимость всегда волнует людей в первую очередь. Он дал поручение своему заместителю Юлии Щедриной разобраться в этой ситуации и наказать руководство рынка, если оно действительно допустило подобные вещи.

Если эта информация подтвердится, то, конечно, таких людей нужно с этих должностей убирать. Конечно, рынок частный, но мы будем привлекать, если будет необходимо, правоохранительные органы. С моей точки зрения, это уголовно наказуемая история.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в сентябре в Белгороде вновь заработают уличные сельскохозяйственные ярмарки. Губернатор поручил организовать их не на рынках, а именно на улицах областного центра. Первая пройдёт 9 сентября, на неё привезут около 300 машин сельхозпродукции.

В сентябре на белгородских улицах вновь заработают уличные ярмарки
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#Общество#Старый Оскол#Продавец#Овощи#Новости Старого Оскола#Рынок#Вячеслав Гладков#Нарушение прав#Милена Фишер
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