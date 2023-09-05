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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Сирены

В приграничье Белгородской области завоют сирены: что случилось?

5 сентября 2023, 10:23
Фото: 1MI
Сирены

В Валуйском горокруге проверят системы оповещения

Стало известно, что местное управление гражданской обороны проведёт проверку муниципальной системы оповещения населения с запуском сирен. В какое именно время, не уточняется.

5 сентября в Валуйском горокруге пройдёт проверка систем оповещения. Управление ГОЧС администрации округа проверит муниципальную систему оповещения населения с запуском сирен. В какое именно время это произойдёт, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Белгороде 5 июля проверили восемь новых систем оповещения. Их установили на тех улицах, где ранее их не хватало: улицах Чапаева, Привольная, Сумская, Молодёжная, 60 лет Октября, Щорса, Макаренко и на проспекте Богдана Хмельницкого. Локации выбирали эксперты с учётом мнения, поступившего от горожан.

В апреле стало известно, что в Белгородском районе потратили 15 млн рублей на дополнительную систему оповещения. Оборудование обещали установить в течение текущего года.

Восемь новых систем оповещения проверят 5 июля в Белгороде
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#Город#Общество#Белгородская область#Проверка#Система оповещения#Наталья Корявых#Валуйский горокруг
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