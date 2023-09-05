В приграничье Белгородской области завоют сирены: что случилось?

Ранее сообщалось, что в Белгороде 5 июля проверили восемь новых систем оповещения. Их установили на тех улицах, где ранее их не хватало: улицах Чапаева, Привольная, Сумская, Молодёжная, 60 лет Октября, Щорса, Макаренко и на проспекте Богдана Хмельницкого. Локации выбирали эксперты с учётом мнения, поступившего от горожан.