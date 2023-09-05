В парке Победы Белгорода начнут ловить нарушителей парковки

«Идёт подготовка к фестивалю, этим оправдывается безобразное отношение к парку Победы. Учитывая, что у нас стоянки в 5-10-метровой доступности, не стесняясь, сегодня залетели на тротуар, как будто это трасса. Развернулись, постояли, поболтали и унеслись. Наведите порядок с этим», — пожаловалась белгородка Елена.