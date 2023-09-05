В парке Победы Белгорода начнут ловить нарушителей парковки

Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
«Идёт подготовка к фестивалю, этим оправдывается безобразное отношение к парку Победы. Учитывая, что у нас стоянки в 5-10-метровой доступности, не стесняясь, сегодня залетели на тротуар, как будто это трасса. Развернулись, постояли, поболтали и унеслись. Наведите порядок с этим», — пожаловалась белгородка Елена.
Вячеслав Гладков пообещал после окончания прямого эфира лично сходить в парк Победы и оценить ситуацию. И уже дал поручение мэру Белгорода Валентину Демидову проконтролировать соблюдение правил парковки в общественном месте.
Конечно, за этим нужно следить, и никто не имеет права там ездить. Есть, понятно, технический вопрос — приехал, загрузил, уехал. Но для удовольствия, прикрываясь какими-то мероприятиями, устраивать там бардак, конечно, нельзя.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, парк Победы станет одной из площадок проведения фестиваля «Белгород в цвету», который стартует 8 августа. Для подготовки к празднику с 6 сентября власти перекрывают для движения центральную часть города.