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В парке Победы Белгорода начнут ловить нарушителей парковки

В парке Победы Белгорода начнут ловить нарушителей парковки

5 сентября 2023, 20:04
О наведении порядка в парке сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после жалобы местной жительницы на большое число машин, которые заезжают на тротуары и клумбы.

«Идёт подготовка к фестивалю, этим оправдывается безобразное отношение к парку Победы. Учитывая, что у нас стоянки в 5-10-метровой доступности, не стесняясь, сегодня залетели на тротуар, как будто это трасса. Развернулись, постояли, поболтали и унеслись. Наведите порядок с этим», — пожаловалась белгородка Елена.

Вячеслав Гладков пообещал после окончания прямого эфира лично сходить в парк Победы и оценить ситуацию. И уже дал поручение мэру Белгорода Валентину Демидову проконтролировать соблюдение правил парковки в общественном месте.

Конечно, за этим нужно следить, и никто не имеет права там ездить. Есть, понятно, технический вопрос — приехал, загрузил, уехал. Но для удовольствия, прикрываясь какими-то мероприятиями, устраивать там бардак, конечно, нельзя.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, парк Победы станет одной из площадок проведения фестиваля «Белгород в цвету», который стартует 8 августа. Для подготовки к празднику с 6 сентября власти перекрывают для движения центральную часть города.

Центр Белгорода перекроют для движения автомобилей
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#Город#Новости Белгорода#Парк Победы#Нарушители#Белгород#Вячеслав Гладков#Цветочный фестиваль#Милена Фишер
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