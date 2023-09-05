В Москве открылась правозащитная организация «Белый Интернет»

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
В качестве учредителя новой организации выступило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Генеральным директором стала руководитель Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО профессор Элина Сидоренко, сообщает rapsinews.ru.
«Основными целями деятельности „Белого Интернета“ станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий», — сообщила профессор.
Вместе с тем приоритетным направлением работы организации Элина Сидоренко назвала безопасность детей в интернете.
«Белый Интернет» намерен сосредоточиться на решении следующих задач: анализ судебной практики и тематических споров, решившихся в досудебном порядке, организация и проведение тематических конференций, лекций, тренингов и мастер-классов по теме безопасности в цифровой среде и защиты прав от современных угроз, поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций», — отметила Сидоренко.
По ее словам, организация также видит необходимость в создании юридической инфраструктуры цифровизации.
Как указала Сидоренко, в качестве отдельного направления деятельности организации станет разработка проектов в сфере обобщения и распространения лучших цифровых юридических практик. Более того, возглавляемая ею организация видит себя и как экспертный центр, который намерен исследовать новые и потенциальные проблемы, вызванные цифровыми технологиями, добавила профессор.
«Белый Интернет» должен стать площадкой для диалога государственных и общественных организаций в части выработки единой политики безопасного интернета, экспертного обсуждения рисков, расширения сообщества практиков в области безопасности в интернете, повышения цифровых компетенций бизнеса и снижения его цифровых рисков», — отметила Сидоренко.
В дополнение «Белый Интернет” будет следить и за актуальной молодежной повесткой.
«Совместно с российскими вузами и школами мы намерены внедрить проект „Цифровые волонтеры“ и обсудить возможность расширения компетенций правовых лабораторий за счет вопросов защиты граждан в интернете», — подвела итог Сидоренко.