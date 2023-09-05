В Москве открылась правозащитная организация «Белый Интернет»

Как указала Сидоренко, в качестве отдельного направления деятельности организации станет разработка проектов в сфере обобщения и распространения лучших цифровых юридических практик. Более того, возглавляемая ею организация видит себя и как экспертный центр, который намерен исследовать новые и потенциальные проблемы, вызванные цифровыми технологиями, добавила профессор.