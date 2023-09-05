В Козинке Белгородской области после двух обстрелов разрушены 11 домов

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В подомовом обходе села участвовали глава Грайворонского округа, в состав которого входит Козинка, Геннадий Бондарев и глава Козинского сельского поселения Игорь Моховенко. Они насчитали 11 разрушенных домов. К их восстановлению власти приступят после обхода комиссии и оценки причинённого ущерба.
Напомним, 5 сентября село Козинка Грайворонского округа ВСУ обстреляли дважды. В результате погиб мирный житель, ещё одна женщина получила травмы.