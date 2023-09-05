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Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

пострадавший в Козинке дом

В Козинке Белгородской области после двух обстрелов разрушены 11 домов

5 сентября 2023, 17:11
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
пострадавший в Козинке дом
Губернатор региона Вячеслав Гладков вернулся после объезда села и рассказал о последствиях сегодняшних обстрелов населённого пункта со стороны Украины.
Сюжет
Обстрел

В подомовом обходе села участвовали глава Грайворонского округа, в состав которого входит Козинка, Геннадий Бондарев и глава Козинского сельского поселения Игорь Моховенко. Они насчитали 11 разрушенных домов. К их восстановлению власти приступят после обхода комиссии и оценки причинённого ущерба.

Напомним, 5 сентября село Козинка Грайворонского округа ВСУ обстреляли дважды. В результате погиб мирный житель, ещё одна женщина получила травмы.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Обстрел#Козинка#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Милена Фишер
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