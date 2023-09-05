В Козинке Белгородской области после двух обстрелов разрушены 11 домов

В подомовом обходе села участвовали глава Грайворонского округа, в состав которого входит Козинка, Геннадий Бондарев и глава Козинского сельского поселения Игорь Моховенко. Они насчитали 11 разрушенных домов. К их восстановлению власти приступят после обхода комиссии и оценки причинённого ущерба.