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Published Сегодня, 14:57

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Updated Сегодня, 14:59

В Белгороде около кондитерской обнаружили труп

В Белгороде около кондитерской обнаружили труп

5 сентября 2023, 14:57
Фото: 1MI
Видео прислали в редакцию Бел.Ру читатели. Мы обратились за официальным комментарием в региональный следком.

5 сентября около кондитерской «Каньон» на улице Щорса в Белгороде обнаружили труп. Видео прислали в редакцию Бел.Ру читатели. Оно доступно в нашем Telegram-канале. По данным очевидцев, это пожилая женщина.

Мы обратились за комментарием в региональный следком. На момент публикации официальной информации не поступило.

Напомним, 24 августа в районе улицы Есенина скончалась женщина. Белгородка шла по улице, ей стало плохо, после чего она умерла.

Как сообщили Бел.Ру в региональном следственном комитете, признаков криминальной смерти не было, делом занимается полиция.

На Есенина в Белгороде нашли труп
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