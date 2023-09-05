В Белгороде около кондитерской обнаружили труп

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
5 сентября около кондитерской «Каньон» на улице Щорса в Белгороде обнаружили труп. Видео прислали в редакцию Бел.Ру читатели. Оно доступно в нашем Telegram-канале. По данным очевидцев, это пожилая женщина.
Мы обратились за комментарием в региональный следком. На момент публикации официальной информации не поступило.
Напомним, 24 августа в районе улицы Есенина скончалась женщина. Белгородка шла по улице, ей стало плохо, после чего она умерла.
Как сообщили Бел.Ру в региональном следственном комитете, признаков криминальной смерти не было, делом занимается полиция.