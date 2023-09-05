В администрации Старого Оскола стало больше Чесноковых

Напомним, что за сегодняшний день это уже не первые новости о кадровых перестановках в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уходе с поста главы администрации Красногвардейского района Анны Куташовой. С 11 сентября она будет исполнять обязанности главы Белгородского района.