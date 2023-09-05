В администрации Старого Оскола стало больше Чесноковых

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Кадровые новости 5 сентября приходят и из Старооскольского городского округа. Должность директора управления жизнеобеспечением и развитием муниципалитета занял Александр Чесноков — однофамилец главы округа Андрея Чеснокова.
Ранее новый директор работал в администрации Белгорода, затем отвечал за благоустройство Яковлевского горокруга. Должность главного специалиста-инспектора Александр Чесноков занимал на протяжении девяти лет — с января 2014 года.
В управлении образования Старооскольского округа тоже перемены: Наталия Дереча покинула пост директора по собственному желанию. Чиновница занимала эту должность с 2019 года. Ранее она работала начальником управления образования администрации Чернянского района.
По информации «9 Канала», в настоящий момент обязанности руководителя управления образования исполняет заместитель Ирина Ушакова.
Напомним, что за сегодняшний день это уже не первые новости о кадровых перестановках в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уходе с поста главы администрации Красногвардейского района Анны Куташовой. С 11 сентября она будет исполнять обязанности главы Белгородского района.
С должности главы Муромской территориальной администрации в Шебекинском горокруге на пост первого заместителя главы администрации Красногвардейского района перешла Галина Руденко.