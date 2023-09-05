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Александр Чесноков

В администрации Старого Оскола стало больше Чесноковых

5 сентября 2023, 13:35
Фото: t.me/StaryOskol_9kanal
Александр Чесноков

Директором управления в Старом Осколе стал однофамилец мэра

Директором управления жизнеобеспечением и развитием Старооскольского горокруга назначили Александра Чеснокова. Тем временем Наталия Дереча уволилась с поста главы старооскольского управления образования. О кадровых перестановках в округе сообщили журналисты местного «9 Канала».

Кадровые новости 5 сентября приходят и из Старооскольского городского округа. Должность директора управления жизнеобеспечением и развитием муниципалитета занял Александр Чесноков — однофамилец главы округа Андрея Чеснокова.

Ранее новый директор работал в администрации Белгорода, затем отвечал за благоустройство Яковлевского горокруга. Должность главного специалиста-инспектора Александр Чесноков занимал на протяжении девяти лет — с января 2014 года.

В управлении образования Старооскольского округа тоже перемены: Наталия Дереча покинула пост директора по собственному желанию. Чиновница занимала эту должность с 2019 года. Ранее она работала начальником управления образования администрации Чернянского района.

По информации «9 Канала», в настоящий момент обязанности руководителя управления образования исполняет заместитель Ирина Ушакова.

Александр ЧесноковАлександр Чесноков
Наталия ДеречаНаталия Дереча
Александр Чесноков
Фото: https://t.me/StaryOskol_9kanal

Напомним, что за сегодняшний день это уже не первые новости о кадровых перестановках в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уходе с поста главы администрации Красногвардейского района Анны Куташовой. С 11 сентября она будет исполнять обязанности главы Белгородского района.

С должности главы Муромской территориальной администрации в Шебекинском горокруге на пост первого заместителя главы администрации Красногвардейского района перешла Галина Руденко.

Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева
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