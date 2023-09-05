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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Анна Куташова

«У нас впереди целая рабочая неделя, поэтому не прощаюсь»: Куташова — о своём уходе

5 сентября 2023, 09:38
Фото: страница Анны Куташовой в соцсети
Анна Куташова

Куташова объяснила досрочный уход с должности главы Красногвардейского района

5 сентября губернатор подтвердил, что Анна Куташова сложила полномочия главы администрации Красногвардейского района. Сама она спустя время тоже опубликовала комментарий по ситуации.

Анна Куташова подтвердила, что покидает пост главы администрации Красногвардейского района Белгородской области. Местные депутаты приняли её заявление о досрочном прекращении полномочий.

Вместе с тем Куташова отметила, что ещё не прощается с жителями Красногвардейского района.

Срок моего нахождения в должности главы администрации Красногвардейского района завершится 11 сентября 2023 года, а пока у нас впереди ещё целая рабочая неделя, поэтому я не прощаюсь и всё так же остаюсь с вами на связи.
Анна Куташова

Анна Куташова работала в Красногвардейском районе с ноября 2021 года. Сначала она заняла должность первого замглавы, а затем — пост главы администрации.

Информация о том, что Куташова может покинуть пост, появилась в сентябре 2023 года. Сегодня досрочный уход Анны Куташовой с должности подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

Предположительно, Куташова может перейти на работу на аналогичную должность в Белгородский район. Источник Бел.Ру ранее подтвердил соответствующую информацию.

#Белгородская область#Политика#Белгородский район#Красногвардейский район#Увольнение#Кадровые перестановки#Глава района#Комментарий#Инна Рогова#Вячеслав Гладков#Анна Куташова#Досрочный уход
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