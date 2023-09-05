«У нас впереди целая рабочая неделя, поэтому не прощаюсь»: Куташова — о своём уходе

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Анна Куташова подтвердила, что покидает пост главы администрации Красногвардейского района Белгородской области. Местные депутаты приняли её заявление о досрочном прекращении полномочий.
Вместе с тем Куташова отметила, что ещё не прощается с жителями Красногвардейского района.
Срок моего нахождения в должности главы администрации Красногвардейского района завершится 11 сентября 2023 года, а пока у нас впереди ещё целая рабочая неделя, поэтому я не прощаюсь и всё так же остаюсь с вами на связи.
Анна Куташова
Анна Куташова работала в Красногвардейском районе с ноября 2021 года. Сначала она заняла должность первого замглавы, а затем — пост главы администрации.
Информация о том, что Куташова может покинуть пост, появилась в сентябре 2023 года. Сегодня досрочный уход Анны Куташовой с должности подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.
Предположительно, Куташова может перейти на работу на аналогичную должность в Белгородский район. Источник Бел.Ру ранее подтвердил соответствующую информацию.