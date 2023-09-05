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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Туман

Туманно, но без осадков: какой погоды ожидать белгородцам в среду

5 сентября 2023, 12:27
Фото: 1MI
Туман

Белгородскую область накроет туман

6 сентября синоптики обещают переменную облачность и тепло. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

Туман накроет Белгородскую область в среду, 6 сентября. Завтра на территории региона обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается туман.

Ветер северной четверти ночью 3-8 м/с, в дневное время 8-13 м/с. При этом будет тепло. Ночью температура опустится до +8…+13 ˚С. Днём воздух прогреется до +22…+27 ˚С.

В Белгороде будет малооблачно и без осадков. Ночью похолодает до +13 ˚С. Днём потеплеет до +25 ˚С. Немного прохладнее станет в четверг, 7 сентября. Осадков по-прежнему не ожидается. В ночное время в областном центре до +14 ˚С, а днём воздух прогреется до +21 ˚С.

Немного похолодает и в пятницу, 8 сентября. Ночью ожидается +9 ˚С, а днём потеплеет до +19 ˚С. Такая же погода сохранится и в выходные.

Дожди и грозы надвигаются на Белгородскую область
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#Белгородская область#Туман#Погода#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Осадки
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