Туманно, но без осадков: какой погоды ожидать белгородцам в среду

В Белгороде будет малооблачно и без осадков. Ночью похолодает до +13 ˚С. Днём потеплеет до +25 ˚С. Немного прохладнее станет в четверг, 7 сентября. Осадков по-прежнему не ожидается. В ночное время в областном центре до +14 ˚С, а днём воздух прогреется до +21 ˚С.