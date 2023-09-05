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Центр Белгорода перекроют для движения автомобилей

Центр Белгорода перекроют для движения автомобилей

5 сентября 2023, 19:14
Фото: 1MI
Дороги перекроют в среду, 6 сентября, с 16:00. Ограничения коснутся Театрального проезда и Свято-Троицкого бульвара, рассказали в администрации Белгорода.

Перекрытие движения связано с подготовкой города к фестивалю «Белгород в цвету»: дизайнерам нужно подготовить площадки мероприятия к открытию. Поэтому Театральный проезд перекроют полностью, а на Свято-Троицком бульваре появится двустороннее движение.

Центр Белгорода останется перекрытым до завершения цветочного фестиваля — до вечера воскресенья 10 сентября. При этом в мэрии подчеркнули, что жители домов, которые находятся в указанной зоне, смогут беспрепятственно заехать и выехать из своего двора. Но для этого может потребоваться подтверждение прописки.

Городские власти приносят жителям Белгорода извинения за временные неудобства.

Напомним, фестиваль «Белгород в цвету» начнётся 8 сентября и продлится три дня. Именно для него в центре города устанавливают четырёхметровые фигуры из сена. Арт-объекты создаёт художник Мелс Геворгян.

Четырёхметровые фигуры из сена устанавливают к фестивалю «Белгород в цвету»
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#Город#Ограничение движения#Подготовка#Белгород#Цветочный фестиваль#Милена Фишер
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