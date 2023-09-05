Центр Белгорода перекроют для движения автомобилей

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Перекрытие движения связано с подготовкой города к фестивалю «Белгород в цвету»: дизайнерам нужно подготовить площадки мероприятия к открытию. Поэтому Театральный проезд перекроют полностью, а на Свято-Троицком бульваре появится двустороннее движение.
Центр Белгорода останется перекрытым до завершения цветочного фестиваля — до вечера воскресенья 10 сентября. При этом в мэрии подчеркнули, что жители домов, которые находятся в указанной зоне, смогут беспрепятственно заехать и выехать из своего двора. Но для этого может потребоваться подтверждение прописки.
Городские власти приносят жителям Белгорода извинения за временные неудобства.
Напомним, фестиваль «Белгород в цвету» начнётся 8 сентября и продлится три дня. Именно для него в центре города устанавливают четырёхметровые фигуры из сена. Арт-объекты создаёт художник Мелс Геворгян.