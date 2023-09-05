Центр Белгорода перекроют для движения автомобилей

Центр Белгорода останется перекрытым до завершения цветочного фестиваля — до вечера воскресенья 10 сентября. При этом в мэрии подчеркнули, что жители домов, которые находятся в указанной зоне, смогут беспрепятственно заехать и выехать из своего двора. Но для этого может потребоваться подтверждение прописки.