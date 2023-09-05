Стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая при обстреле белгородка

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая при обстреле Козинки белгородка. По информации главного врача Грайворонской больницы Андрея Попова, женщине провели операцию, сейчас она находится в отделении реанимации. Её жизни ничего не угрожает.
Поступила женщина 67 лет из села Козинка с диагнозом «минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих бёдер». Женщина после операции находится в отделении реанимации, состояние стабильное с положительной динамикой. Жизни ничего не угрожает.
Андрей Попов, главный врач Грайворонской центральной районной больницы
5 сентября под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате погиб один мирный житель — мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
Осколочные ранения бёдер также получила 67-летняя местная жительница, её сразу доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.