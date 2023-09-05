Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Врачи оценили состояние раненной при обстреле Козинки 67-летней белгородки

Стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая при обстреле белгородка

5 сентября 2023, 15:10
Фото: 1MI

Врачи оценили состояние раненной при обстреле Козинки 67-летней белгородки

О состоянии раненной при обстреле села Козинка рассказал главврач Грайворонской центральной больницы. Комментарий медика опубликовали журналисты ГТРК «Белгород».
Сюжет
Обстрел

Стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая при обстреле Козинки белгородка. По информации главного врача Грайворонской больницы Андрея Попова, женщине провели операцию, сейчас она находится в отделении реанимации. Её жизни ничего не угрожает.

Поступила женщина 67 лет из села Козинка с диагнозом «минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих бёдер». Женщина после операции находится в отделении реанимации, состояние стабильное с положительной динамикой. Жизни ничего не угрожает.
Андрей Попов, главный врач Грайворонской центральной районной больницы

5 сентября под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате погиб один мирный житель — мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Осколочные ранения бёдер также получила 67-летняя местная жительница, её сразу доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

Главврач Грайворонской ЦРБ - о состоянии раненой белгородки
Видео: ГТРК «Белгород»
ВСУ повторно обстреляли белгородскую Козинку: погиб мужчина, ранена женщина
Узнать подробнее
Читайте также:
При обстреле Уразово в Белгородской области погиб сотрудник колонииЖителей соседнего с белгородским региона призвали не публиковать фото после обстреловШебекинцы могут остаться без тепла: две котельные получили повреждения при обстрелах
#Видео#Белгородская область#Происшествия#Реанимация#Грайворонский горокруг#Обстрел#Козинка#Пострадавшая#Состояние здоровья#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Пришёл в гости: как погиб белгородец в Козинке во время обстрела
Сегодня, 17:24
День назначений в Белгородской области: кто перейдёт в Красногвардейский район?
Сегодня, 11:49
Падение с высоты и ДТП: причины травм белгородцев на производстве
Сегодня, 15:02
В администрации Старого Оскола стало больше Чесноковых
Сегодня, 13:35
В Козинке Белгородской области после двух обстрелов разрушены 11 домов
Сегодня, 17:11
Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева
Сегодня, 10:02