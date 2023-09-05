Стало известно об уходе главы одной из администраций в Белгородской области

За то время, пока Анна Куташова возглавляла администрацию Красногвардейского района, на слуху было несколько громких тем. Одна из них — появление кроваво-красной реки, которая напугала многих жителей. По словам Куташовой, неподалёку от села Казацкое произошла утечка вещества для протравливания семян. Ущерб от красной реки оценили в 8,3 млн рублей.