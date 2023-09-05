Стало известно об уходе главы одной из администраций в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:49
Ранее в Сети распространилась информация о том, что досрочно покидает пост главы администрации Красногвардейского района Анна Куташова. Об этом, в частности, сообщал Telegram-канал «Белгород. Инсайды».
Источник Бел.Ру подтвердил, что Анна Куташова досрочно сложила свои полномочия. О новом месте работы чиновницы неизвестно. Тот же Telegram-канал ранее утверждал, что она якобы может занять место главы администрации Белгородского района. Однако подтверждения этой информации нет.
Сама Куташова ещё не публиковала информацию об уходе.
За то время, пока Анна Куташова возглавляла администрацию Красногвардейского района, на слуху было несколько громких тем. Одна из них — появление кроваво-красной реки, которая напугала многих жителей. По словам Куташовой, неподалёку от села Казацкое произошла утечка вещества для протравливания семян. Ущерб от красной реки оценили в 8,3 млн рублей.
Громкой темой был и мост в Ливенке через реку Валуй. Местные жители не раз высказывали недовольства из-за символики на нём.
Анна Куташова родилась в 1962 году в Дмитриевке Старооскольского горокруга. Долгое время работала в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Там она прошла карьерный путь от школьного учителя до главы района.
В Белгородскую область Анна Куташова вернулась в 2021 году. С 23 ноября она занимала пост первого замглавы администрации Красногвардейского района. В декабре 2021 года она официально стала главой района.