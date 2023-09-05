Снова громко: ПВО сбила в белгородском небе БПЛА самолётного типа

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Около 21.00 5 сентября в небе над Белгородской областью сработала наша система ПВО — военные сбили беспилотник самолётного типа. Таким образом они пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам РФ, уточнили в ведомстве.
Это не первая атака со стороны Украины за этот вечер. Ранее губернатор сообщил о сбитом пограничниками беспилотнике в Валуйском округе: его подстрелили с помощью стрелкового оружия, после чего дрон сдетонировал. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений.