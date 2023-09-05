Снова громко: ПВО сбила в белгородском небе БПЛА самолётного типа

Это не первая атака со стороны Украины за этот вечер. Ранее губернатор сообщил о сбитом пограничниками беспилотнике в Валуйском округе: его подстрелили с помощью стрелкового оружия, после чего дрон сдетонировал. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений.