Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

Над Белгородской областью сбили БПЛА самолётного типа

Снова громко: ПВО сбила в белгородском небе БПЛА самолётного типа

5 сентября 2023, 18:33
Фото: Midjourney

Над Белгородской областью сбили БПЛА самолётного типа

Об очередной отбитой атаке со стороны Украины сообщили в Министерстве обороны РФ.
Сюжет
Пво

Около 21.00 5 сентября в небе над Белгородской областью сработала наша система ПВО — военные сбили беспилотник самолётного типа. Таким образом они пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам РФ, уточнили в ведомстве.

Это не первая атака со стороны Украины за этот вечер. Ранее губернатор сообщил о сбитом пограничниками беспилотнике в Валуйском округе: его подстрелили с помощью стрелкового оружия, после чего дрон сдетонировал. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений.

Беспилотник сдетонировал над Белгородской областью
Узнать подробнее
Читайте также:
Пришёл в гости: как погиб белгородец в Козинке во время обстрелаПри обстреле Уразово в Белгородской области погиб сотрудник колонииПВО сбила две воздушные цели на подлёте к Белгороду
#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Минобороны#СВО#Работа ПВО#Милена Фишер
Подпишитесь
Пришёл в гости: как погиб белгородец в Козинке во время обстрела
Сегодня, 17:24
День назначений в Белгородской области: кто перейдёт в Красногвардейский район?
Сегодня, 11:49
Падение с высоты и ДТП: причины травм белгородцев на производстве
Сегодня, 15:02
В администрации Старого Оскола стало больше Чесноковых
Сегодня, 13:35
В Козинке Белгородской области после двух обстрелов разрушены 11 домов
Сегодня, 17:11
Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева
Сегодня, 10:02