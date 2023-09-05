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Против директора белгородской компании по продаже алкоголя завели дело из-за долгов

Против директора белгородской компании по продаже алкоголя завели дело из-за долгов

5 сентября 2023, 11:24
Фото: 1MI
ООО «Торговый дом „Родник“» задолжало ликёро-водочному заводу более 51 млн рублей, однако деньги не выплачивало, хотя руководство организации могло хотя бы частично исполнить решение суда. Подробности сообщили в региональном УФССП.

Против директора ООО «Торговый дом „Родник“» возбудили уголовное дело за злостную неуплату долгов перед ликёро-водочным заводом. Компания задолжала ЛВЗ свыше 51 млн рублей.

Выплатить деньги организацию обязал арбитражный суд. Материалы дела поступили в службу судебных приставов. Последние уведомили руководство торгового дома об ответственности в случае неисполнения судебного решения.

Директор компании никаких мер не принял, а предупреждения проигнорировал. Тогда с компании решили взыскать исполнительский сбор на сумму свыше 3 млн рублей. Также списывались деньги с расчётных счетов организации, но для погашения долга этого не хватило.

Оказалось, что дебиторы перечисляли деньги на индивидуальный расчётный счет директора компании. Узнав об этом, пристав подал рапорт об обнаружении в действиях должника признаков состава преступления.

Как показала доследственная проверка, у руководства была возможность хотя бы частичного погашения долгов. В итоге против директора фирмы возбудили уголовное дело.

Добавим, ООО «Торговый дом „Родник“» зарегистрировано в Белгороде в 2004 году. Организация занимается торговлей оптовой алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта.

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#Белгородская область#Алкоголь#Уголовное дело#Задолженность#Компания#Приставы#Белгород#Наталья Корявых#Ликёро-водочный завод
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