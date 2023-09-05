Против директора белгородской компании по продаже алкоголя завели дело из-за долгов

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Против директора ООО «Торговый дом „Родник“» возбудили уголовное дело за злостную неуплату долгов перед ликёро-водочным заводом. Компания задолжала ЛВЗ свыше 51 млн рублей.
Выплатить деньги организацию обязал арбитражный суд. Материалы дела поступили в службу судебных приставов. Последние уведомили руководство торгового дома об ответственности в случае неисполнения судебного решения.
Директор компании никаких мер не принял, а предупреждения проигнорировал. Тогда с компании решили взыскать исполнительский сбор на сумму свыше 3 млн рублей. Также списывались деньги с расчётных счетов организации, но для погашения долга этого не хватило.
Оказалось, что дебиторы перечисляли деньги на индивидуальный расчётный счет директора компании. Узнав об этом, пристав подал рапорт об обнаружении в действиях должника признаков состава преступления.
Как показала доследственная проверка, у руководства была возможность хотя бы частичного погашения долгов. В итоге против директора фирмы возбудили уголовное дело.
Добавим, ООО «Торговый дом „Родник“» зарегистрировано в Белгороде в 2004 году. Организация занимается торговлей оптовой алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта.