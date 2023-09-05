Пришёл в гости: как погиб белгородец в Козинке во время обстрела

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
5 сентября село Козинка Грайворонского округа ВСУ обстреляли дважды. Во время второго обстрела погиб местный житель Леонид Александрович. Он шёл в гости к соседям, но не успел укрыться в доме — снаряд убил его во дворе. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Также при обстреле ранения получила жительница Козинки 67 лет. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер и уже перенесла хирургическую обработку ран. Из мягких тканей врачи удалили два осколка. Женщину уже перевели из реанимации в общую палату. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, в результате двойного обстрела Козинки 5 сентября в селе повреждены 11 частных жилых домов.