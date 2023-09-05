Пришёл в гости: как погиб белгородец в Козинке во время обстрела

Также при обстреле ранения получила жительница Козинки 67 лет. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер и уже перенесла хирургическую обработку ран. Из мягких тканей врачи удалили два осколка. Женщину уже перевели из реанимации в общую палату. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести.