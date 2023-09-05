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Погибший при обстреле белгородец шёл в гости к соседям

Пришёл в гости: как погиб белгородец в Козинке во время обстрела

5 сентября 2023, 17:24
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Погибший при обстреле белгородец шёл в гости к соседям

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обнародовал обстоятельства смерти жителя села Козинка Грайворонского района, который погиб 5 сентября во время второго обстрела со стороны Украины.
Сюжет
Обстрел

5 сентября село Козинка Грайворонского округа ВСУ обстреляли дважды. Во время второго обстрела погиб местный житель Леонид Александрович. Он шёл в гости к соседям, но не успел укрыться в доме — снаряд убил его во дворе. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Также при обстреле ранения получила жительница Козинки 67 лет. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер и уже перенесла хирургическую обработку ран. Из мягких тканей врачи удалили два осколка. Женщину уже перевели из реанимации в общую палату. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, в результате двойного обстрела Козинки 5 сентября в селе повреждены 11 частных жилых домов.

В Козинке Белгородской области после двух обстрелов разрушены 11 домов
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