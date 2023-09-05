При обстреле Уразово в Белгородской области погиб сотрудник колонии

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В субботу, 2 сентября, посёлок Уразово в Валуйском округе попал под обстрел ВСУ. В результате два человека получили ранения и один погиб. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, погибший парень в момент обстрела вышел из дома забрать у приехавшего курьера пиццу и получил не совместимые с жизнью осколочные ранения.
В минувший понедельник состоялись похороны белгородца. Стало известно, что погиб младший инспектор второй категории отдела охраны ИК-6 УФСИН России по Белгородской области Дмитрий Романенко. Он проходил службу в исправительной колонии, размещённой в Валуйках, с июля 2020 года. У Дмитрия Романенко осталась жена.
В последний путь погибшего провожали в том числе глава Валуйского округа Алексей Дыбов и глава Уразовской территориальной администрации Алексей Рожин.
При обстреле посёлка Уразово 2 сентября ранения также получили девушка-курьер и друг погибшего белгородца, которого от осколков спасли большие колонки, размещённые на подоконнике. Парня ещё в день обстрела отпустили долечиваться домой. Состояние девушки врачи оценили как удовлетворительное.