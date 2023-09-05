При обстреле Уразово в Белгородской области погиб сотрудник колонии

В субботу, 2 сентября, посёлок Уразово в Валуйском округе попал под обстрел ВСУ. В результате два человека получили ранения и один погиб. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, погибший парень в момент обстрела вышел из дома забрать у приехавшего курьера пиццу и получил не совместимые с жизнью осколочные ранения.