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Похороны погибшего при обстреле сотрудника колонии

При обстреле Уразово в Белгородской области погиб сотрудник колонии

5 сентября 2023, 06:31
Фото: УФСИН России по Белгородской области
Похороны погибшего при обстреле сотрудника колонии
Молодой мужчина погиб при обстреле посёлка Уразово 2 сентября. Накануне коллеги, друзья и родственники проводили его в последний путь, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

В субботу, 2 сентября, посёлок Уразово в Валуйском округе попал под обстрел ВСУ. В результате два человека получили ранения и один погиб. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, погибший парень в момент обстрела вышел из дома забрать у приехавшего курьера пиццу и получил не совместимые с жизнью осколочные ранения.

В минувший понедельник состоялись похороны белгородца. Стало известно, что погиб младший инспектор второй категории отдела охраны ИК-6 УФСИН России по Белгородской области Дмитрий Романенко. Он проходил службу в исправительной колонии, размещённой в Валуйках, с июля 2020 года. У Дмитрия Романенко осталась жена.

В последний путь погибшего провожали в том числе глава Валуйского округа Алексей Дыбов и глава Уразовской территориальной администрации Алексей Рожин.

При обстреле посёлка Уразово 2 сентября ранения также получили девушка-курьер и друг погибшего белгородца, которого от осколков спасли большие колонки, размещённые на подоконнике. Парня ещё в день обстрела отпустили долечиваться домой. Состояние девушки врачи оценили как удовлетворительное.

Вышел забрать пиццу и погиб: подробности обстрела Белгородской области из РСЗО
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