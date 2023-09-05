Праздник не только в Белгороде: 6,2 млн потратили власти соседней области на концерты

Ещё одно выступление должно состояться 14 сентября в Обояни. Петь будет белорусский коллектив «Песняры». 15 сентября они будут выступать в Курчатове, а 16-го числа — в Курске. Сумма контракта составила 1,77 млн рублей. Как попасть на их концерт, власти региона пока не сообщали.