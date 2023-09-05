Праздник не только в Белгороде: 6,2 млн потратили власти соседней области на концерты

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Более 6 млн рублей потратили из курского бюджета на выступления трёх коллективов в разных частях региона. Проходят концерты в августе–сентябре.
23 августа перед курянами выступал Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. На это потратили свыше 2,6 млн рублей. Пригласительные раздавали бесплатно, но достать их было тяжело, пишет издание.
В Щиграх 2 сентября выступали народный артист РФ Владимир Винокур и его театр пародий. Такие же концерты прошли 3 сентября в Курчатове и 4 сентября — в Курске. Обошлись выступления бюджету в 1,73 млн рублей. Раздавать пригласительные билеты обещали в кассах.
Ещё одно выступление должно состояться 14 сентября в Обояни. Петь будет белорусский коллектив «Песняры». 15 сентября они будут выступать в Курчатове, а 16-го числа — в Курске. Сумма контракта составила 1,77 млн рублей. Как попасть на их концерт, власти региона пока не сообщали.