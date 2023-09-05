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Концерт

Праздник не только в Белгороде: 6,2 млн потратили власти соседней области на концерты

5 сентября 2023, 14:17
Фото: 1MI
Концерт

На концерты в Курской области из бюджета потратили 6,2 млн рублей

В августе–сентябре перед курянами выступали Ансамбль песни и пляски имени Александрова, Владимир Винокур. В конце месяца ожидается приезд «Песняров». Концерты проходят в разных частях региона. Сколько потратили на выступления, подсчитали «Курские известия».

Более 6 млн рублей потратили из курского бюджета на выступления трёх коллективов в разных частях региона. Проходят концерты в августе–сентябре.

23 августа перед курянами выступал Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. На это потратили свыше 2,6 млн рублей. Пригласительные раздавали бесплатно, но достать их было тяжело, пишет издание.

В Щиграх 2 сентября выступали народный артист РФ Владимир Винокур и его театр пародий. Такие же концерты прошли 3 сентября в Курчатове и 4 сентября — в Курске. Обошлись выступления бюджету в 1,73 млн рублей. Раздавать пригласительные билеты обещали в кассах.

Ещё одно выступление должно состояться 14 сентября в Обояни. Петь будет белорусский коллектив «Песняры». 15 сентября они будут выступать в Курчатове, а 16-го числа — в Курске. Сумма контракта составила 1,77 млн рублей. Как попасть на их концерт, власти региона пока не сообщали.

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#Город#Общество#Белгородская область#Курская область#Концерты#Выступления#Черноземье#Наталья Корявых
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