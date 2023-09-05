Пожилого белгородца, решившего сжечь свою соседку заживо, заключили под стражу

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Покушение на убийство произошло 24 августа в посёлке Октябрьский Белгородского района. 83-летний местный житель испытывал неприязнь к своей соседке, поэтому решил сжечь её заживо в собственном доме.
Мужчина взял с собой бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и пришёл к дому 68-летней соседки. Фрагментом металлической трубы белгородец разбил окно и разлил горюче-смазочные материалы внутри дома, облил стены и поджёг. Чтобы огонь сильнее разошёлся, мужчина бросил две принесённые с собой бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.
С ещё одной бутылкой мужчина подошёл к выходу из дома, чтобы встретить там убегавшую женщину. Однако довести до конца задуманное не получилось по не зависящим от него причинам.
Прокуратура Белгородского района поддержала ходатайство следователя регионального СК о заключении обвиняемого под стражу. Преступление квалифицировано по части 3 статьи 30, пункта «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом»).