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Последствия поджога дома

Пожилого белгородца, решившего сжечь свою соседку заживо, заключили под стражу

5 сентября 2023, 07:40
Фото: пресс-служба СУ СК России по Белгородской области
Последствия поджога дома

Заключён под стражу белгородец, планировавший сжечь соседку заживо

Конфликт между соседями произошёл из-за личной неприязни. Подробности произошедшего покушения на убийство рассказали в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Покушение на убийство произошло 24 августа в посёлке Октябрьский Белгородского района. 83-летний местный житель испытывал неприязнь к своей соседке, поэтому решил сжечь её заживо в собственном доме.

Мужчина взял с собой бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и пришёл к дому 68-летней соседки. Фрагментом металлической трубы белгородец разбил окно и разлил горюче-смазочные материалы внутри дома, облил стены и поджёг. Чтобы огонь сильнее разошёлся, мужчина бросил две принесённые с собой бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

С ещё одной бутылкой мужчина подошёл к выходу из дома, чтобы встретить там убегавшую женщину. Однако довести до конца задуманное не получилось по не зависящим от него причинам.

Прокуратура Белгородского района поддержала ходатайство следователя регионального СК о заключении обвиняемого под стражу. Преступление квалифицировано по части 3 статьи 30, пункта «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом»).

Пожилой белгородец облил соседку горючим и поджег её дом
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