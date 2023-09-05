«Полная ерунда»: в Госдуме назвали фейковым «приказ Минобороны» о допмобилизации

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны» о проведении в России дополнительной мобилизации. Депутат уверяет, что необходимости в мобилизации в стране нет, а все задачи выполняются набором военнослужащих-контрактников.
Как пишет агентство, в Сети распространился документ от якобы Минобороны РФ, который содержит информацию о проведении дополнительной мобилизации. Как заявил Картополов, это неправда.
«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети», — отметил глава комитета.
До этого в ряде украинских Telegram-каналов начали распространять якобы приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале новой волны мобилизации с 11 сентября. Вскоре эту информацию опровергли.