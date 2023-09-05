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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Гуляющий по Сети «приказ Минобороны» о мобилизации назвали фейковым

«Полная ерунда»: в Госдуме назвали фейковым «приказ Минобороны» о допмобилизации

5 сентября 2023, 12:08
Фото: 1MI

Гуляющий по Сети «приказ Минобороны» о мобилизации назвали фейковым

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что документ фейковый, и разработан он противником, пишет ТАСС.
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Соцсети

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны» о проведении в России дополнительной мобилизации. Депутат уверяет, что необходимости в мобилизации в стране нет, а все задачи выполняются набором военнослужащих-контрактников.

Как пишет агентство, в Сети распространился документ от якобы Минобороны РФ, который содержит информацию о проведении дополнительной мобилизации. Как заявил Картополов, это неправда.

«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети», — отметил глава комитета.

До этого в ряде украинских Telegram-каналов начали распространять якобы приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале новой волны мобилизации с 11 сентября. Вскоре эту информацию опровергли.

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#Соцсети#Госдума#Россия#Наталья Корявых#Фейк#Мобилизация#СВО#Сергей Шойгу#Андрей Картаполов
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