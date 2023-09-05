«Полная ерунда»: в Госдуме назвали фейковым «приказ Минобороны» о допмобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны» о проведении в России дополнительной мобилизации. Депутат уверяет, что необходимости в мобилизации в стране нет, а все задачи выполняются набором военнослужащих-контрактников.