Названо имя капитана волейбольного «Белогорья» на предстоящий сезон

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В ВК «Белогорье» командным голосованием и поддержкой тренеров назначили новых капитана и вице-капитана на сезон 2023/2024. О перестановках сообщили на официальном сайте волейбольного клуба.
Новым капитаном в предстоящем сезоне стал доигровщик Павел Тетюхин, либеро Валентин Кротков — его помощник. Предыдущие два года капитаном команды был либеро Роман Брагин.
Павел Тетюхин уже третий год привлекается в сборную России, ранее он выступал в составе молодёжной российской команды. Впервые в «Белогорье» 22-летний доигровщик привлекался в 2017 году, затем вместе с остальными членами команды стад обладателем Кубка ЕКВ и Кубка вызова.
Вице-капитаном в новом сезоне будет либеро Валентин Кротков, который ранее выступал в Нижневартовске в качестве капитана. Предполагается, что его опыт помогут в начинаниях новому капитану.