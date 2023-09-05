Названо имя капитана волейбольного «Белогорья» на предстоящий сезон

Павел Тетюхин уже третий год привлекается в сборную России, ранее он выступал в составе молодёжной российской команды. Впервые в «Белогорье» 22-летний доигровщик привлекался в 2017 году, затем вместе с остальными членами команды стад обладателем Кубка ЕКВ и Кубка вызова.