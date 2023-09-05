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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Павел Тетюхин

Названо имя капитана волейбольного «Белогорья» на предстоящий сезон

5 сентября 2023, 10:35
Фото: belogorievolley.ru
Павел Тетюхин

Павел Тетюхин стал новым капитаном «Белогорья»

Капитаном стал 22-летний Павел Тетюхин. Ему в помощники поставили Валентина Кроткова. Подробнее о волейболистах рассказали на официальном сайте клуба.

В ВК «Белогорье» командным голосованием и поддержкой тренеров назначили новых капитана и вице-капитана на сезон 2023/2024. О перестановках сообщили на официальном сайте волейбольного клуба.

Новым капитаном в предстоящем сезоне стал доигровщик Павел Тетюхин, либеро Валентин Кротков — его помощник. Предыдущие два года капитаном команды был либеро Роман Брагин.

Павел Тетюхин уже третий год привлекается в сборную России, ранее он выступал в составе молодёжной российской команды. Впервые в «Белогорье» 22-летний доигровщик привлекался в 2017 году, затем вместе с остальными членами команды стад обладателем Кубка ЕКВ и Кубка вызова.

Вице-капитаном в новом сезоне будет либеро Валентин Кротков, который ранее выступал в Нижневартовске в качестве капитана. Предполагается, что его опыт помогут в начинаниях новому капитану.

Павел ТетюхинПавел Тетюхин
Валентин КротковВалентин Кротков
Павел Тетюхин
Фото: belogorievolley.ru
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