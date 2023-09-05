Национальный рекламный форум «Регионы» начнется 14 сентября в Екатеринбурге

Отдельная сессия будет посвящена мерам поддержки предпринимателей и самозанятых со стороны крупных технологических компаний, а также препятствиям в развитии малого и среднего бизнеса в цифровой среде. Эксперты сессии о брендинге, которая пройдет под эгидой Первого регионального фестиваля рекламы, обсудят, как поддерживать связь между брендом и потребителем при росте количества точек контакта с пользователями.