Национальный рекламный форум «Регионы» начнется 14 сентября в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
НРФ «Регионы» — это проект Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), который направлен на развитие регионального рынка рекламы. Медиахолдинг 1MI выступает его информационным партнером.
Форум откроет стратегическая сессия. Эксперты проанализируют ключевые изменения на региональном рекламном рынке, особенности поведения потребителей и рекламодателей, обсудят актуальные инструменты и новые тренды в создании контента для локальных компаний. Модератором первой части панельной дискуссии будет первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков, пишет tagilcity.ru.
Вторая часть пленарной сессии будет посвящена особенностям развития индустрии в различных регионах России. Спикеры — представители Ассоциации коммуникационных агентств России из Уральского, Северо-Западного федеральных округов, Новосибирска и других городов — представят свою точку зрения на развитие локального рекламного рынка.
Отдельная сессия будет посвящена мерам поддержки предпринимателей и самозанятых со стороны крупных технологических компаний, а также препятствиям в развитии малого и среднего бизнеса в цифровой среде. Эксперты сессии о брендинге, которая пройдет под эгидой Первого регионального фестиваля рекламы, обсудят, как поддерживать связь между брендом и потребителем при росте количества точек контакта с пользователями.
На форуме также планируются сессии, посвященные использованию искусственного интеллекта и других новых технологий в маркетинге и рекламе, брендингу, актуальным стратегиям в PR, SMM, контенту и другим направлениям.
В рамках НРФ «Регионы» состоится более 30 отраслевых дискуссий и персональных выступлений экспертов федеральных и локальных агентств и брендов. В отдельном зале весь день будут презентоваться лучшие кейсы и практики рекламных агентств.
Деловая программа НРФ «Регионы» завершится церемонией награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Это профессиональный конкурс креативной рекламы, созданной в регионах или для локальных брендов.