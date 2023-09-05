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На «Стадионе» в Белгороде раньше времени установят скамейки

На «Стадионе» в Белгороде раньше времени установят скамейки

5 сентября 2023, 19:44
Фото: Bel.ru
На отсутствие места для комфортного ожидания автобуса пожаловалась местная жительница губернатору. Вячеслав Гладков пообещал, что лавочки появятся на остановке раньше нового павильона.

Жительница Белгорода Зоя попросила установить на остановке «Стадион» лавочки — речь идёт о стороне, на которой непосредственно находится стадион. Старый остановочный комплекс снесли, а пока занимаются новым, как такового места для ожидания автобусов и нет. «Инвалидам очень сложно стоять с палочками. Просто поставьте скамейки, неужели это так сложно», — написала женщина.

Губернатор согласился с белгородкой, что место, где можно подождать общественный транспорт, должно быть. Не все могут долго стоять в силу особенностей своего здоровья. Скамейки должны появиться уже завтра — до окончания 6 сентября.

По докладу Валентина Демидова, делается остановочный павильон. Но правильно вы говорите — люди ходят туда каждый день, поэтому задача поставлена, чтобы лавочки были установлены до конца завтрашнего дня. А когда появится павильон — тогда уже примите решение вместе с мэром, нужно лавочки оставлять или нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Мэрия Белгорода нашла деньги на новые остановки взамен снесённых
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#Город#Новости Белгорода#Стадион#Автобусная остановка#Белгород#Вячеслав Гладков#Скамейка#Остановочный павильон#Милена Фишер
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