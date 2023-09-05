На «Стадионе» в Белгороде раньше времени установят скамейки

Жительница Белгорода Зоя попросила установить на остановке «Стадион» лавочки — речь идёт о стороне, на которой непосредственно находится стадион. Старый остановочный комплекс снесли, а пока занимаются новым, как такового места для ожидания автобусов и нет. «Инвалидам очень сложно стоять с палочками. Просто поставьте скамейки, неужели это так сложно», — написала женщина.