Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Пожары

Мужчина пострадал при пожаре в Белгородской области

5 сентября 2023, 10:49
Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области
Пожары
За сутки на территории региона случилось десять пожаров, сообщили в МЧС. Есть один пострадавший.
Сюжет
Пожар

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали десять пожаров. В одном из них пострадал мужчина 1978 года рождения. На сегодняшний день известны подробности четырёх пожаров, однако в каком именно пострадал белгородец, не уточняется.

В селе Белянка Шебекинского округа 4 сентября в 13:58 загорелся деревянный сарай. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в 14:51.

В 01:39 5 сентября в Единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили о пожаре в магазине «Светофор», который расположен на улице Перспективная в посёлке Новосадовом. Полностью потушить пожар спасатели смогли через 14 минут.

Ещё два пожара произошли в Белгороде. О первом происшествии сообщили 5 сентября в 02:36, возгорание случилось в деревянном сарае на улице 8 Марта. Потушить разбушевавшийся огонь смогли только в 03:04.

Второй пожар случился в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома по улице Щорса. О возгорании сообщили 5 сентября в 02:56, однако пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей.

Также за сутки произошло шесть загораний сухой травы и мусора на общей площади более 800 квадратных метров.

Пожары в Белгородской областиПожары в Белгородской области
Пожары в Белгородской областиПожары в Белгородской области
Пожары в Белгородской области
Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области
Из-за пожаров в Белгородской области пришлось эвакуировать 30 человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев предупредили о высоком риске лесных пожаров в сентябре24-летний парень погиб при пожаре в Белгородской областиПожары, безнал и турецкие сладости: дорога из Белгорода в Крым через Мариуполь
#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Пострадавший#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
ВСУ повторно обстреляли белгородскую Козинку: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня, 12:36
День назначений в Белгородской области: кто перейдёт в Красногвардейский район?
Сегодня, 11:49
Сергей Фуглаев неосновательно обогатился на 8 млн? Так считают в «Зелёной грядке»
Сегодня, 09:19
В администрации Старого Оскола стало больше Чесноковых
Сегодня, 13:35
При обстреле Уразово в Белгородской области погиб сотрудник колонии
Сегодня, 06:31
Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева
Сегодня, 10:02