Мужчина пострадал при пожаре в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали десять пожаров. В одном из них пострадал мужчина 1978 года рождения. На сегодняшний день известны подробности четырёх пожаров, однако в каком именно пострадал белгородец, не уточняется.
В селе Белянка Шебекинского округа 4 сентября в 13:58 загорелся деревянный сарай. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в 14:51.
В 01:39 5 сентября в Единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили о пожаре в магазине «Светофор», который расположен на улице Перспективная в посёлке Новосадовом. Полностью потушить пожар спасатели смогли через 14 минут.
Ещё два пожара произошли в Белгороде. О первом происшествии сообщили 5 сентября в 02:36, возгорание случилось в деревянном сарае на улице 8 Марта. Потушить разбушевавшийся огонь смогли только в 03:04.
Второй пожар случился в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома по улице Щорса. О возгорании сообщили 5 сентября в 02:56, однако пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей.
Также за сутки произошло шесть загораний сухой травы и мусора на общей площади более 800 квадратных метров.