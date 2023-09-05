Ландшафт — четвёртое измерение: каким в этом году увидят фестиваль «Белгород в цвету»

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
С 8 по 10 сентября в Белгороде уже в третий раз пройдёт международный фестиваль садов и цветов «Белгород в цвету». Он посвящён году Педагога и наставника. В подготовке мероприятия участвуют не только профессионалы по ландшафтному дизайну, но и многие жители региона. Гостей фестиваля в парке Победы, в парке «Котофей», на Театральном проезде и у «Мастерславля» будут ждать 10 площадок и более 80 садов. Куратор проекта рассказала, что эти места были выбраны не случайно. Местоположения локаций и маршрут фестиваля выбирались специально: с учётом проходимости, важности и общего вида. Это было сделано для того, чтобы как можно больше белгородцев и гостей смогли оценить масштаб и красочность фестиваля, а также получить как можно больше полезной информации.
Это большой образовательный проект. Каждый его метр — это новые знания и технологии. А ландшафт — это четвёртое измерение. Добро пожаловать на экскурсию!
Карина Лазарева, куратор проекта «Белгород в цвету».
Каждый год фестиваль строится по принципу темы года. Соответственно, всё, что можно увидеть на фестивале, будет посвящено теме педагога и наставника. Все знания и необходимую информацию организаторы хотят преподнести на языке цветов. Куратор поделилась:
Наверное, язык цветов — самый действенный. Он очень эмоциональный и конкретный. Я считаю, что растения также являются нашими учителями и наставниками. Поэтому, пообщавшись с нашими специалистами, люди узнают много нового о значении растений, об их влиянии на жизнь горожан. В этом году много раз поднималась тема экологии — мы её продолжим.
Как рассказали сами создатели, в этом году будет много фотозон, инсталляций, арт-объектов. Профессионалы старались сделать больше красивых и интересных локаций для фотографий и накопления визуальных впечатлений. Будут представлены совершенно новые проекты, которых ранее не существовало в принципе.
На Театральном проезде разместился проект «Формула сада». Создатели хотели показать симбиоз науки и эстетики. Они расскажут простыми словами про экономический и экологический эффекты воздействия своего проекта на город и его жителей.
Это маленький сад, но если бы их было много, что бы это значило для города?
Лора Рудько и Виктор Проскуряков, ландшафтные архитеткторы.
Также цветы, которые будут использованы в качестве украшений улицы, дадут подсказки к новым трендам в мире цветов следующего года. Будет представлена коллекция цветов, которые ранее не росли в Белгороде.
Модными советами поделится и чемпион России и Европы по флористике Роман Штенгауэр. Он раскроет некоторые цветочные секреты и проведёт мастер-классы, которые будут полезны и обычным горожанам, и профессиональным флористам, посетившим фестиваль. Посвятит в тему модных городских садов и полей.
Белгород — город со своей индивидуальностью. Что отмечают профессионалы-участники. Город первого салюта и меловых гор. Эту тему они тоже взяли на вооружение. Виктор Проскуряков уделил ей отдельное внимание в своём «Белом саду» в парке Победы. Ведь на меловых склонах растут редкие растения, но не все об этом знают. А вот множеством цветочных салютов посетителей удивит фонтан «Непобедимый».
Ранее у «Мастерславля» многие уже заметили многометровые фигуры из сена Мелса Геворгяна. Для себя он поставил важную цель. Художник расскажет, что наставник — это не только наставления и муки учёбы. Он хочет, чтобы такую важную роль увидели с совсем другой стороны.
Как куратор, Карина Лазарев поделилась главной задачей фестиваля: поменять мышление горожан и отношение к городским насаждениям. Поэтому все цветы, арт-объекты и инсталляции фестиваля будут распределены по городу после 10 сентября. Растения в город приехали в основном из Воронежской области. А ещё некоторые из них — прямо из садов создателей и участников. Все, кто приложил руку к созданию цветочного торжества, уверены — люди сильно недооценивают растения в городе. «Белгород в цвету» постарается это доказать.