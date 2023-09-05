Ландшафт — четвёртое измерение: каким в этом году увидят фестиваль «Белгород в цвету»

С 8 по 10 сентября в Белгороде уже в третий раз пройдёт международный фестиваль садов и цветов «Белгород в цвету». Он посвящён году Педагога и наставника. В подготовке мероприятия участвуют не только профессионалы по ландшафтному дизайну, но и многие жители региона. Гостей фестиваля в парке Победы, в парке «Котофей», на Театральном проезде и у «Мастерславля» будут ждать 10 площадок и более 80 садов. Куратор проекта рассказала, что эти места были выбраны не случайно. Местоположения локаций и маршрут фестиваля выбирались специально: с учётом проходимости, важности и общего вида. Это было сделано для того, чтобы как можно больше белгородцев и гостей смогли оценить масштаб и красочность фестиваля, а также получить как можно больше полезной информации.