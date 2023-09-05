Куташова представила белгородцам ту, кто займёт её место в администрации в Бирюче

Сегодня, 5 сентября, стало известно о том, что Анна Куташова сложила полномочия главы администрации Красногвардейского района. Срок её нахождения в этой должности завершится 11 сентября. Перейдёт Куташова в Белгородский район, где будет исполнять обязанности главы администрации.