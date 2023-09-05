Куташова представила белгородцам ту, кто займёт её место в администрации в Бирюче

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Сегодня, 5 сентября, стало известно о том, что Анна Куташова сложила полномочия главы администрации Красногвардейского района. Срок её нахождения в этой должности завершится 11 сентября. Перейдёт Куташова в Белгородский район, где будет исполнять обязанности главы администрации.
Тем временем на должность первого заместителя главы Красногвардейского района назначена Галина Руденко. Ранее она была главой Муромской территориальной администрации в Шебекинском округе. Анна Куташова представила ту, кто будет исполнять её обязанности.
Галина Руденко родилась в Белгороде и окончила Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. Более 16 лет проработала в органах внутренних дел в звании майора полиции. В марте 2020 года заняла должность главы Муромской территориальной администрации.
Галина Руденко награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Замужем, есть двое сыновей.