Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Галина Руденко

Куташова представила белгородцам ту, кто займёт её место в администрации в Бирюче

5 сентября 2023, 14:26
Фото: Telegram-канал Анны Куташовой
Галина Руденко

Куташова представила первого замглавы Красногвардейского района

О новом первом замглавы администрации района Анна Куташова рассказала в своём Telegram-канале.

Сегодня, 5 сентября, стало известно о том, что Анна Куташова сложила полномочия главы администрации Красногвардейского района. Срок её нахождения в этой должности завершится 11 сентября. Перейдёт Куташова в Белгородский район, где будет исполнять обязанности главы администрации.

Тем временем на должность первого заместителя главы Красногвардейского района назначена Галина Руденко. Ранее она была главой Муромской территориальной администрации в Шебекинском округе. Анна Куташова представила ту, кто будет исполнять её обязанности.

Галина Руденко родилась в Белгороде и окончила Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. Более 16 лет проработала в органах внутренних дел в звании майора полиции. В марте 2020 года заняла должность главы Муромской территориальной администрации.

Галина Руденко награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Замужем, есть двое сыновей.

День назначений в Белгородской области: кто перейдёт в Красногвардейский район?
Узнать подробнее
Читайте также:
Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева«У нас впереди целая рабочая неделя, поэтому не прощаюсь»: Куташова — о своём уходеГладков подтвердил уход Куташовой с поста главы Красногвардейского района
#Политика#Глава администрации#Красногвардейский район#Кадровые перестановки#Кадровые назначения#Первый заместитель#Вячеслав Гладков#Анна Куташова#Александра Склярова#Галина Руденко
Подпишитесь
Пришёл в гости: как погиб белгородец в Козинке во время обстрела
Сегодня, 17:24
День назначений в Белгородской области: кто перейдёт в Красногвардейский район?
Сегодня, 11:49
Падение с высоты и ДТП: причины травм белгородцев на производстве
Сегодня, 15:02
В администрации Старого Оскола стало больше Чесноковых
Сегодня, 13:35
В Козинке Белгородской области после двух обстрелов разрушены 11 домов
Сегодня, 17:11
Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева
Сегодня, 10:02