Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева

Добавим, что Анна Куташова в своём Telegram-канале прокомментировала новости о том, что покидает пост главы администрации. По её словам, местные депутаты рассмотрели заявление о досрочном прекращении полномочий и поддержали это решение. Тем не менее она заявила, что останется в должности главы до 11 сентября.