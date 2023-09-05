Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Анна Куташова, досрочно покинувшая пост главы Красногвардейского района, приступит к исполнению обязанностей главы Белгородского района после ухода Владимира Перцева. Произойдёт это уже в ближайшее время, заверил губернатор Вячеслав Гладков.
По нашим данным, на место Куташовой в Красногвардейский район может прийти глава Муромской территориальной администрации Шебекинского округа Галина Руденко. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Добавим, что Анна Куташова в своём Telegram-канале прокомментировала новости о том, что покидает пост главы администрации. По её словам, местные депутаты рассмотрели заявление о досрочном прекращении полномочий и поддержали это решение. Тем не менее она заявила, что останется в должности главы до 11 сентября.