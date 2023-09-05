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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева

Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева

5 сентября 2023, 10:02
Фото: 1MI
О перестановке заявил Вячеслав Гладков. В то же время главой Красногвардейского района вместо Анны Куташовой могут назначить Галину Руденко, которая руководит Муромской территориальной администрацией в Шебекинском округе. Это подтвердил источник Бел.Ру.

Анна Куташова, досрочно покинувшая пост главы Красногвардейского района, приступит к исполнению обязанностей главы Белгородского района после ухода Владимира Перцева. Произойдёт это уже в ближайшее время, заверил губернатор Вячеслав Гладков.

По нашим данным, на место Куташовой в Красногвардейский район может прийти глава Муромской территориальной администрации Шебекинского округа Галина Руденко. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Добавим, что Анна Куташова в своём Telegram-канале прокомментировала новости о том, что покидает пост главы администрации. По её словам, местные депутаты рассмотрели заявление о досрочном прекращении полномочий и поддержали это решение. Тем не менее она заявила, что останется в должности главы до 11 сентября.

Анна КуташоваАнна Куташова
Галина РуденкоГалина Руденко
Анна Куташова
Фото: страница Анны Куташовой в соцсети
Стало известно об уходе главы одной из администраций в Белгородской области
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