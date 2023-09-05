Как белгородцам бесплатно привиться от ветрянки

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Большинство болеют ветрянкой в детстве, за счёт чего это вирусное заболевание, как правило, переносится легче, чем могло быть. Но тем, кого ветряная оспа изначально обошла стороной, очень беспокоятся за своё здоровье, если на горизонте появился распространитель этой болезни. Так, у главы региона поинтересовались, почему «нельзя бесплатно по полису ОМС привиться от ветряной оспы?».
Губернатор объяснил, что привиться можно, но не всем. Взрослые могут прививаться только когда возникает очаг заболевания.
Детям — бесплатно, взрослые прививаются только тогда, когда в этом есть необходимость и потребность. Это определяют врачи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области