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Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

Взрослым белгородцам отказали в бесплатной прививке от ветрянки

Как белгородцам бесплатно привиться от ветрянки

5 сентября 2023, 17:55

Взрослым белгородцам отказали в бесплатной прививке от ветрянки

Жительница Белгородской области захотела привиться от ветряной оспы, но бесплатно это сделать не удалось. Почему так, объяснил губернатор Вячеслав Гладков.

Большинство болеют ветрянкой в детстве, за счёт чего это вирусное заболевание, как правило, переносится легче, чем могло быть. Но тем, кого ветряная оспа изначально обошла стороной, очень беспокоятся за своё здоровье, если на горизонте появился распространитель этой болезни. Так, у главы региона поинтересовались, почему «нельзя бесплатно по полису ОМС привиться от ветряной оспы?».

Губернатор объяснил, что привиться можно, но не всем. Взрослые могут прививаться только когда возникает очаг заболевания.

Детям — бесплатно, взрослые прививаются только тогда, когда в этом есть необходимость и потребность. Это определяют врачи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Здоровье#Прививка#Вячеслав Гладков#Ветрянка#Полис омс#Милена Фишер
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