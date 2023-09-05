Как белгородцам бесплатно привиться от ветрянки

Большинство болеют ветрянкой в детстве, за счёт чего это вирусное заболевание, как правило, переносится легче, чем могло быть. Но тем, кого ветряная оспа изначально обошла стороной, очень беспокоятся за своё здоровье, если на горизонте появился распространитель этой болезни. Так, у главы региона поинтересовались, почему «нельзя бесплатно по полису ОМС привиться от ветряной оспы?».