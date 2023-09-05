Из-за ночной непогоды в Белгороде засбоили светофоры

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
О не работающих в некоторых районах Белгорода светофорах рассказали сотрудники Белгорблагоустройства. С самого утра 5 сентября им поступают жалобы на сбои.
Сообщалось о неработающих светофорах на улицах Сумской, Чичерина, Щорса и других. Их обещают запустить уже в ближайшее время. Сбой светофора наблюдался и в центре города. Однако на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Белгородского проспекта объект уже запустили в работу.
Отметим, что в ночь с 4 на 5 сентября в Белгороде бушевала погода: шёл ливень, сопровождавшийся громом и молнией. О других последствиях непогоды пока не сообщалось.