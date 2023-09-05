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Published Сегодня, 07:04

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Светофор

Из-за ночной непогоды в Белгороде засбоили светофоры

5 сентября 2023, 07:04
Фото: 1MI
Светофор
Сбой наблюдался как в центре города, так и на Харгоре. О неработающих светофорах сообщили в Telegram-канале Белгорблагоустройства «Уютный Белгород».

О не работающих в некоторых районах Белгорода светофорах рассказали сотрудники Белгорблагоустройства. С самого утра 5 сентября им поступают жалобы на сбои.

Сообщалось о неработающих светофорах на улицах Сумской, Чичерина, Щорса и других. Их обещают запустить уже в ближайшее время. Сбой светофора наблюдался и в центре города. Однако на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Белгородского проспекта объект уже запустили в работу.

Отметим, что в ночь с 4 на 5 сентября в Белгороде бушевала погода: шёл ливень, сопровождавшийся громом и молнией. О других последствиях непогоды пока не сообщалось.

Видео: Белгорблагоустройство
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