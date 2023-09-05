Из-за ночной непогоды в Белгороде засбоили светофоры

Сообщалось о неработающих светофорах на улицах Сумской, Чичерина, Щорса и других. Их обещают запустить уже в ближайшее время. Сбой светофора наблюдался и в центре города. Однако на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Белгородского проспекта объект уже запустили в работу.