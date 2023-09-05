Гостей фестиваля «Белгород в цвету» угостят арбузным вареньем

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
На фестивале «Белгород в цвету» гостям устроят чаепитие за 300 тыс. рублей. Угощать тех, кто придёт на цветочный праздник, будут арбузным вареньем, натуральным травяным и цветочным чаем.
Договор с единственным поставщиком заключили 4 сентября. Заказчиком выступает Дирекция фестивалей Белгорода. Согласно информации сайта госзакупок, порции варенья будут по 50 граммов. Наливать планируют по 200 мл чая. Всего для гостей сделают по 3 тыс. порций варенья и чая.
Накануне стало известно, что к цветочному празднику в Белгороде устанавливают четырёхметровые фигуры из сена. Инсталляции появились рядом с «Мастерславлем» и в парке «Котофей. По задумке автора, эти фигуры являются наставниками, и они вдохновляют других на творчество.
9 сентября в рамках фестиваля проведут цветочный бал. В программу мероприятия входят бальные танцы, конкурс чтецов, исполнителей романсов и рукодельниц по шляпкам.