Гостей фестиваля «Белгород в цвету» угостят арбузным вареньем

Накануне стало известно, что к цветочному празднику в Белгороде устанавливают четырёхметровые фигуры из сена. Инсталляции появились рядом с «Мастерславлем» и в парке «Котофей. По задумке автора, эти фигуры являются наставниками, и они вдохновляют других на творчество.