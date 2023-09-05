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Чай

Гостей фестиваля «Белгород в цвету» угостят арбузным вареньем

5 сентября 2023, 06:44
Фото: 1MI
Чай
Контракт заключили с единственным поставщиком. На варенье и травяной чай потратят 300 тыс. рублей, следует из данных сайта госзакупок.

На фестивале «Белгород в цвету» гостям устроят чаепитие за 300 тыс. рублей. Угощать тех, кто придёт на цветочный праздник, будут арбузным вареньем, натуральным травяным и цветочным чаем.

Договор с единственным поставщиком заключили 4 сентября. Заказчиком выступает Дирекция фестивалей Белгорода. Согласно информации сайта госзакупок, порции варенья будут по 50 граммов. Наливать планируют по 200 мл чая. Всего для гостей сделают по 3 тыс. порций варенья и чая.

Накануне стало известно, что к цветочному празднику в Белгороде устанавливают четырёхметровые фигуры из сена. Инсталляции появились рядом с «Мастерславлем» и в парке «Котофей. По задумке автора, эти фигуры являются наставниками, и они вдохновляют других на творчество.

9 сентября в рамках фестиваля проведут цветочный бал. В программу мероприятия входят бальные танцы, конкурс чтецов, исполнителей романсов и рукодельниц по шляпкам.

Четырёхметровые фигуры из сена устанавливают к фестивалю «Белгород в цвету»
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#Белгородская область#Фестиваль#Праздник#Госзакупки#Варенье#Новости Белгорода#Чай#Белгород#Наталья Корявых#Белгород в цвету
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