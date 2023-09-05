Стало известно о последствиях нового обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
ВСУ 5 сентября обстреляли Краснояружский район. Под огнём была окраина села Вязовое. Есть последствия: осколками снарядов повредило линию электропередачи. На месте уже работают аварийные бригады, сообщил глава региона.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Сегодня под обстрелом также была Козинка в Грайворонском горокруге. В населённом пункте пострадало 11 частных домов и машина, частичные повреждения получили линии электро- и газоснабжения. Всего по селу выпустили восемь мин.
Накануне ВСУ ударили по Белгородской области более 60 раз. Обошлось без серьёзных разрушений.