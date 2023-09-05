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Published Сегодня, 10:58

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ВСУ обстреляли Вязовое в Белгородской области

Стало известно о последствиях нового обстрела Белгородской области

5 сентября 2023, 10:58
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Вязовое в Белгородской области

Осколками снарядов повредило линию электропередачи. На месте уже работают аварийные бригады, заверил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ 5 сентября обстреляли Краснояружский район. Под огнём была окраина села Вязовое. Есть последствия: осколками снарядов повредило линию электропередачи. На месте уже работают аварийные бригады, сообщил глава региона.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Сегодня под обстрелом также была Козинка в Грайворонском горокруге. В населённом пункте пострадало 11 частных домов и машина, частичные повреждения получили линии электро- и газоснабжения. Всего по селу выпустили восемь мин.

Накануне ВСУ ударили по Белгородской области более 60 раз. Обошлось без серьёзных разрушений.

ВСУ вновь обстреляли белгородскую Козинку: сообщается о серьёзных разрушениях
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#Белгородская область#Происшествия#Лэп#Краснояружский район#Инна Рогова#Вячеслав Гладков#Обстрел#Спецоперация#Вязовое#Приграничье#Обстрел ВСУ
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