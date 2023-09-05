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Мост

Гладков сообщил о начале капремонта восьми мостов в Белгородской области

5 сентября 2023, 11:01
Фото: 1MI
Мост
В 2024 году в регионе планируют отремонтировать десять мостов. К работам на большинстве объектов решили приступить раньше, чтобы сдать их в наиболее короткие сроки.

Десять мостов отремонтируют в Белгородской области в 2024 году. На восьми объектах проведут капремонт. К работам уже приступили. Это необходимо для того, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки. Речь о тех мостах, которые находятся в предаварийном состоянии.

Пять таких мостов расположены в Старом Осколе, два — в Валуйском горокруге. По одному такому объекту насчитывается в Корочанском, Чернянском районах, Шебекинском горокруге.

«Уверен, что строители сделают и выполнят все работы в хорошем качестве», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, обновления ждут путепровод через ж/д пути на дороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки, мост через реку Валуй на ул. Демьяна Бедного в Валуйках, мост через реку Корень на дороге Самойловка — Кощеево — Хмелевое в Старооскольском горокруге. Там же отремонтируют путепровод на трамвайными путями, ещё три путепровода на дороге Магистраль 1-1.

Кроме того, запланирован ремонт путепровода по проспекту Алексея Угарова в Старом Осколе. Также строители приведут в порядок мост через реку Оскол на дороге Короча — Чернянка — Красное в Чернянском районе, мост через реку Нежеголь в одноимённом селе в Шебекинском округе.

Стало известно, кто займётся ремонтом моста через Нежеголь в Шебекинском горокруге
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#Белгородская область#Капремонт#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Мосты#Хорошие новости
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