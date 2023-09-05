Гладков сообщил о начале капремонта восьми мостов в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Десять мостов отремонтируют в Белгородской области в 2024 году. На восьми объектах проведут капремонт. К работам уже приступили. Это необходимо для того, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки. Речь о тех мостах, которые находятся в предаварийном состоянии.
Пять таких мостов расположены в Старом Осколе, два — в Валуйском горокруге. По одному такому объекту насчитывается в Корочанском, Чернянском районах, Шебекинском горокруге.
«Уверен, что строители сделают и выполнят все работы в хорошем качестве», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации главы региона, обновления ждут путепровод через ж/д пути на дороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки, мост через реку Валуй на ул. Демьяна Бедного в Валуйках, мост через реку Корень на дороге Самойловка — Кощеево — Хмелевое в Старооскольском горокруге. Там же отремонтируют путепровод на трамвайными путями, ещё три путепровода на дороге Магистраль 1-1.
Кроме того, запланирован ремонт путепровода по проспекту Алексея Угарова в Старом Осколе. Также строители приведут в порядок мост через реку Оскол на дороге Короча — Чернянка — Красное в Чернянском районе, мост через реку Нежеголь в одноимённом селе в Шебекинском округе.