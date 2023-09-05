Гладков сообщил о начале капремонта восьми мостов в Белгородской области

Десять мостов отремонтируют в Белгородской области в 2024 году. На восьми объектах проведут капремонт. К работам уже приступили. Это необходимо для того, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки. Речь о тех мостах, которые находятся в предаварийном состоянии.