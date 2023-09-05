Гладков подтвердил уход Куташовой с поста главы Красногвардейского района

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 5 сентября сообщил кадровые новости. Он подтвердил, что Анна Куташова сложила полномочия главы администрации Красногвардейского района.
Отметим, что ранее в Сети распространилась информация о её досрочном уходе с поста главы. Позже это подтвердил источник Бел.Ру. Сама Анна Куташова ещё никак не комментировала уход.
По информации, которую подтвердил источник Бел.Ру, Анна Куташова может возглавить администрацию Белгородского района.
Анна Куташова долгое время работала в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, но в 2021 году вернулась в Белгородскую область. В регионе она с ноября того же года занимала должность первого замглавы Красногвардейского района, а в декабре официально стала главой района.