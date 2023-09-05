Гладков подтвердил уход Куташовой с поста главы Красногвардейского района

Анна Куташова долгое время работала в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, но в 2021 году вернулась в Белгородскую область. В регионе она с ноября того же года занимала должность первого замглавы Красногвардейского района, а в декабре официально стала главой района.