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Анна Куташова

Гладков подтвердил уход Куташовой с поста главы Красногвардейского района

5 сентября 2023, 09:24
Фото: страница Анны Куташовой в соцсети
Анна Куташова
Ранее в Сети сообщили о её досрочном уходе, источник Бел.Ру также подтверждал эту информацию. Ситуацию прокомментировал и губернатор Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 5 сентября сообщил кадровые новости. Он подтвердил, что Анна Куташова сложила полномочия главы администрации Красногвардейского района.

Отметим, что ранее в Сети распространилась информация о её досрочном уходе с поста главы. Позже это подтвердил источник Бел.Ру. Сама Анна Куташова ещё никак не комментировала уход.

По информации, которую подтвердил источник Бел.Ру, Анна Куташова может возглавить администрацию Белгородского района.

Анна Куташова долгое время работала в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, но в 2021 году вернулась в Белгородскую область. В регионе она с ноября того же года занимала должность первого замглавы Красногвардейского района, а в декабре официально стала главой района.

Стало известно об уходе главы одной из администраций в Белгородской области
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#Белгородская область#Политика#Глава администрации#Пост#Красногвардейский район#Увольнение#Кадровые перестановки#Вячеслав Гладков#Анна Куташова#Александра Склярова
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