«Это дурдом!»: белгородцы жалуются на толпы детей при входе и выходе из школы

Он предложил составить график и выводить классы из учебного учреждения по очереди, чтобы избежать давки на входе и выходе, так как калитка всего одна, а детей — много. Губернатор Белгородской области признал, что проблема, действительно, существует, и усугубляется тем, что сейчас в школе №2 обучаются дети из третьей школы. Но всё это — ради безопасности школьников.