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Updated Сегодня, 17:08

Белгородцы жалуются на толпы детей при входе и выходе из школы

«Это дурдом!»: белгородцы жалуются на толпы детей при входе и выходе из школы

5 сентября 2023, 16:45
Фото: Midjourney

Белгородцы жалуются на толпы детей при входе и выходе из школы

Житель Строителя обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с просьбой о помощи в организации нормального пропускного режима в школе №2, так как у калитки скапливается огромное число детей. Глава региона наличие проблемы признал.
Сюжет
Школы

«Прошу вас посодействовать в организации пропускного режима в школах. Это дурдом! В Строителе школа №2: утром толпа возле ворот. Давка ужасная: родители, дети, старшеклассники. После уроков — то же самое, все классы в одну калитку. Людей много, никакой безопасности в этом нет», — написал житель Строителя Андрей.

Он предложил составить график и выводить классы из учебного учреждения по очереди, чтобы избежать давки на входе и выходе, так как калитка всего одна, а детей — много. Губернатор Белгородской области признал, что проблема, действительно, существует, и усугубляется тем, что сейчас в школе №2 обучаются дети из третьей школы. Но всё это — ради безопасности школьников.

Есть, конечно, проблема, безусловно. Но базовая задача — это безопасность детей в рамках антитеррористических мероприятий. Я думаю, вы согласитесь, что опасность есть и очень большая.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона дал поручение Олегу Медведеву (главе Яковлевского округа — прим. ред.). Утром 6 сентября он должен посетить школу и лично оценить ситуацию на входе. После этого власти постараются оказаться содействие в решении проблемы, если в этом есть необходимость.

Напомним, 4 сентября Вячеслав Гладков рассказал о том, как будут проходить уроки физкультуры в школах региона. Заниматься на улице дети не будут: для проведения занятий несколько уроков физкультуры объединят и отправят детей в крытое спортивное учреждение.

Как будут проходить уроки физкультуры в школах Белгорода
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#Белгородская область#Образование#Родители#Строитель#Школы#Вячеслав Гладков#Очное обучение#Милена Фишер
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