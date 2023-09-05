Экс-главу районного УКСа в Белгородской области подозревают в получении взятки

Как считает следствие, в период с 28 июня по 6 августа 2021 года между управлением капитального строительства и одной из организаций региона были заключены муниципальные контракты на ремонт зданий, находящихся на территории муниципалитета. Подрядчик выполнил необходимую часть работ с составлением соответствующих актов. Их передали заказчику.