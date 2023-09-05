Экс-главу районного УКСа в Белгородской области подозревают в получении взятки

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В Белгородской области возбудили ещё одно уголовное дело о получении взятки чиновником. В этом подозревают экс-начальницу УКС администрации Корочанского района. Как сообщается, должностное лицо получило взятку в виде телефона и часов на сумму более 140 тыс. рублей.
Как считает следствие, в период с 28 июня по 6 августа 2021 года между управлением капитального строительства и одной из организаций региона были заключены муниципальные контракты на ремонт зданий, находящихся на территории муниципалитета. Подрядчик выполнил необходимую часть работ с составлением соответствующих актов. Их передали заказчику.
Подозреваемая согласилась подписать акты приёмки в ускоренном режиме за вознаграждение. В итоге она получила телефон и электронные часы от руководителя подрядной организации.
Преступление выявили сотрудники следкома и ФСБ. В ходе расследования правоохранители дадут правовую оценку и действиям взяткодателя.