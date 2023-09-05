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Бывшую белгородскую чиновницу подозревают в получении взятки телефоном и часами

Экс-главу районного УКСа в Белгородской области подозревают в получении взятки

5 сентября 2023, 13:45
Фото: 1MI

Бывшую белгородскую чиновницу подозревают в получении взятки телефоном и часами

Уголовное дело возбудили против бывшей начальницы управления капитального строительства Корочанского района. Её подозревают в получении взятки в виде мобильного телефона и электронных часов общей стоимостью свыше 140 тысяч рублей.

В Белгородской области возбудили ещё одно уголовное дело о получении взятки чиновником. В этом подозревают экс-начальницу УКС администрации Корочанского района. Как сообщается, должностное лицо получило взятку в виде телефона и часов на сумму более 140 тыс. рублей.

Как считает следствие, в период с 28 июня по 6 августа 2021 года между управлением капитального строительства и одной из организаций региона были заключены муниципальные контракты на ремонт зданий, находящихся на территории муниципалитета. Подрядчик выполнил необходимую часть работ с составлением соответствующих актов. Их передали заказчику.

Подозреваемая согласилась подписать акты приёмки в ускоренном режиме за вознаграждение. В итоге она получила телефон и электронные часы от руководителя подрядной организации.

Преступление выявили сотрудники следкома и ФСБ. В ходе расследования правоохранители дадут правовую оценку и действиям взяткодателя.

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#Белгородская область#Происшествия#Коррупция#Уголовное дело#Корочанский район#Телефон#Взятка#Чиновники#Часы#Наталья Корявых#Подрядчик
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