День назначений и обстрелов. Таким белгородцы запомнят 5 сентября

Добавим, что это был второй обстрел населённого пункта за день. До этого ВСУ тоже ударили по селу. В результате атаки серьёзно пострадали 11 частных жилых домов и легковушка. Всего прилетело восемь артиллерийских мин. Также повреждения получили линии электро- и газоснабжения. К устранению последствий обстрела собирались приступить после соответствующего разрешения от Минобороны РФ.