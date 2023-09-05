День назначений и обстрелов. Таким белгородцы запомнят 5 сентября

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 5 сентября стало известно о том, что глава Красногвардейского района Анна Куташова уходит со своей должности. В Сети появились сообщения, что чиновница досрочно сложила полномочия руководительницы муниципалитета. Тогда же возникли слухи о том, что она может возглавить Белгородский район и заменить Владимира Перцева, который недавно покинул пост.
Вскоре досрочный уход Куташовой с поста главы администрации подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Произошло это после полудня. На тот момент сама чиновница информацию не комментировала.
Спустя некоторое время стало известно, что Анна Куташова станет исполняющей обязанности главы Белгородского района. Об этом также рассказал губернатор Гладков. Тогда же появилась информация, что место чиновницы может занять Галина Руденко, которая руководит Муромской территориальной администрацией в Шебекинском округе.
Затем уход прокомментировала и сама Куташова. Как оказалось, на старой должности она останется до 11 сентября. Добавим, что Куташова работала в Красногвардейском районе с ноября 2021 года.
Что касается Руденко, то она стала первым заместителем главы администрации Красногвардейского района.
Богатым на кадровые перестановки стал день и в Старом Осколе. В частности, в администрации стало больше Чесноковых. Директором управления жизнеобеспечением и развитием Старооскольского горокруга назначили Александра Чеснокова. Родственником действующего руководителя муниципалитета он не является. Ранее чиновник работал в администрации Белгорода, а затем отвечал за благоустройство Яковлевского горокруга.
Перемены произошли и в местном управлении образования. Почти сразу после начала учебного года Наталия Дереча покинула пост главы по собственному желанию. В этой должности чиновница работала с 2019 года, а ранее она руководила управлением образования администрации Чернянского района.
5 сентября при обстреле села Козинка в Грайворонском горокруге погиб человек. Мужчина умер ещё до приезда скорой помощи. Тогда же губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ещё одной пострадавшей при обстреле. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бёдер. Её доставили в местную ЦРБ.
Известно, что пострадавшей 67 лет. Её уже прооперировали. Сейчас состояние пациентки стабильно, её жизни ничего не угрожает.
Добавим, что это был второй обстрел населённого пункта за день. До этого ВСУ тоже ударили по селу. В результате атаки серьёзно пострадали 11 частных жилых домов и легковушка. Всего прилетело восемь артиллерийских мин. Также повреждения получили линии электро- и газоснабжения. К устранению последствий обстрела собирались приступить после соответствующего разрешения от Минобороны РФ.