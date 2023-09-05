Без интим-услуг и без денег остались белгородцы из-за мошенников из Пензы

Как выяснили правоохранители, 52-летний и 24-летний жители Приволжья использовали одинаковые схемы обмана. Они публиковали в интернете фейковые объявления об оказании девушками интимных услуг. Посетители этих сайтов вносили предоплату, однако зачастую мошенники выдавали себя за менеджеров и говорили, что переводы якобы были совершены неправильно. Они утверждали, что сайты блокировались именно по этой причине. Для «разблокировки» с клиентов требовали ещё перевести деньги.