Без интим-услуг и без денег остались белгородцы из-за мошенников из Пензы

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Белгородская полиция задержала двоих жителей Пензы по подозрению в мошенничестве. Мужчины выманивали деньги с доверчивых белгородцев с помощью объявлений интим-услуг.
Как выяснили правоохранители, 52-летний и 24-летний жители Приволжья использовали одинаковые схемы обмана. Они публиковали в интернете фейковые объявления об оказании девушками интимных услуг. Посетители этих сайтов вносили предоплату, однако зачастую мошенники выдавали себя за менеджеров и говорили, что переводы якобы были совершены неправильно. Они утверждали, что сайты блокировались именно по этой причине. Для «разблокировки» с клиентов требовали ещё перевести деньги.
На удочку аферистов попались как минимум трое жителей Белгородской области. В их числе — 18-летний парень из Корочанского района. Он перевёл злоумышленникам 6 тыс. рублей. 21-летний житель Белгорода и 33-летний староосколец лишились более внушительных сумм — 51 тыс. и 58 тыс. рублей соответственно. После переводов мошенники не выходили с ними на связь, а интим-услуг потерпевшие так и не дождались.
По данным фактам возбудили уголовные дела. Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.