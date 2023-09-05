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Мошенники

Без интим-услуг и без денег остались белгородцы из-за мошенников из Пензы

5 сентября 2023, 08:25
Фото: 1MI
Мошенники
Белгородские оперативники задержали двоих жителей Пензы по подозрению в мошенничестве. От их действий пострадали несколько жителей региона, сообщили в областном УМВД.

Белгородская полиция задержала двоих жителей Пензы по подозрению в мошенничестве. Мужчины выманивали деньги с доверчивых белгородцев с помощью объявлений интим-услуг.

Как выяснили правоохранители, 52-летний и 24-летний жители Приволжья использовали одинаковые схемы обмана. Они публиковали в интернете фейковые объявления об оказании девушками интимных услуг. Посетители этих сайтов вносили предоплату, однако зачастую мошенники выдавали себя за менеджеров и говорили, что переводы якобы были совершены неправильно. Они утверждали, что сайты блокировались именно по этой причине. Для «разблокировки» с клиентов требовали ещё перевести деньги.

На удочку аферистов попались как минимум трое жителей Белгородской области. В их числе — 18-летний парень из Корочанского района. Он перевёл злоумышленникам 6 тыс. рублей. 21-летний житель Белгорода и 33-летний староосколец лишились более внушительных сумм — 51 тыс. и 58 тыс. рублей соответственно. После переводов мошенники не выходили с ними на связь, а интим-услуг потерпевшие так и не дождались.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.

Белгородец остался без секса и без денег после переписки с мошенниками
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#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Корочанский район#Мошенники#Интим-услуги#Белгород#Наталья Корявых#Пенза#Старооскольский горокруг
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