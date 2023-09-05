Беспилотник сдетонировал над Белгородской областью

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
По данным главы региона, дрон подстрелил пограничный наряд с помощью стрелкового оружия. После попадания пули он взорвался, но обошлось без последствий — по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, это не первая атака ВСУ Белгородской области за 5 сентября. Ранее при обстреле Козинки в Грайворонском округе погиб мужчина — это случилось раньше, чем к нему успела доехать скорая помощь. Также в Козинке пострадала женщина: она получила осколочные ранения бёдер и минно-взрывную травму.