Беспилотник сдетонировал над Белгородской областью

Напомним, это не первая атака ВСУ Белгородской области за 5 сентября. Ранее при обстреле Козинки в Грайворонском округе погиб мужчина — это случилось раньше, чем к нему успела доехать скорая помощь. Также в Козинке пострадала женщина: она получила осколочные ранения бёдер и минно-взрывную травму.