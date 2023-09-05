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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Беспилотник сдетонировал над Белгородской областью

Беспилотник сдетонировал над Белгородской областью

5 сентября 2023, 15:36
Фото: Midjourney
Вечером 5 сентября в Валуйском округе Белгородской области сбит беспилотный летательный аппарат. После того, как его подстрелили, БПЛА сдетонировал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

По данным главы региона, дрон подстрелил пограничный наряд с помощью стрелкового оружия. После попадания пули он взорвался, но обошлось без последствий — по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, это не первая атака ВСУ Белгородской области за 5 сентября. Ранее при обстреле Козинки в Грайворонском округе погиб мужчина — это случилось раньше, чем к нему успела доехать скорая помощь. Также в Козинке пострадала женщина: она получила осколочные ранения бёдер и минно-взрывную травму.

День назначений и обстрелов. Таким белгородцы запомнят 5 сентября
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#Белгородская область#Происшествия#Пограничники#Беспилотник#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#БПЛА#Милена Фишер
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