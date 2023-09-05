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Поезд

Белгородцы смогут добираться на черноморское побережье в сентябре на поезде

5 сентября 2023, 09:07
Фото: 1MI
Поезд
Поезда в бархатный сезон продолжат курсировать из Белгорода в Новороссийск, Симферополь и Имеретинский Курорт, отметили в региональном минтрансе.

В сентябре продлено курсирование поездов из региона на черноморское побережье. Три поезда дальнего следования останутся в расписании до конца сентября.

Так, поезд Белгород — Новороссийск продлили до 24 сентября, Белгород — Симферополь — до 29 сентября. По маршруту Белгород — Имеретинский Курорт назначили дополнительные даты отправления: 10, 15 и 22 сентября.

Отметим, что в начале августа в Белгородской области также продлили экскурсионные поезда Белгород — Прохоровка до новой станции. Последней остановкой поезда стала станция Ржава. Изменения вступили в силу 6 августа.

Экскурсионные поезда Белгород — Прохоровка продлят до станции Ржава
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#Белгородская область#Поезд#Транспорт#Симферополь#Новости Белгорода#Курорты#Белгород#Новороссийск#Александра Склярова#Черноморское побережье#Имеретинский Курорт
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