Белгородцы смогут добираться на черноморское побережье в сентябре на поезде

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В сентябре продлено курсирование поездов из региона на черноморское побережье. Три поезда дальнего следования останутся в расписании до конца сентября.
Так, поезд Белгород — Новороссийск продлили до 24 сентября, Белгород — Симферополь — до 29 сентября. По маршруту Белгород — Имеретинский Курорт назначили дополнительные даты отправления: 10, 15 и 22 сентября.
Отметим, что в начале августа в Белгородской области также продлили экскурсионные поезда Белгород — Прохоровка до новой станции. Последней остановкой поезда стала станция Ржава. Изменения вступили в силу 6 августа.