Белгородцы пожаловались на грубое нарушение санитарных норм в «Линии»

Ранее гипермаркет «Линия» предостерегли из-за странностей с датами на упаковке продуктов. Дело в том, что на товарах гипермаркета в Брянске обнаружили двойные даты. Речь о дате упаковки от производителя и дате упаковки непосредственно в магазине. Этот факт удивил покупателей.