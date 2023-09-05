Белгородцы пожаловались на грубое нарушение санитарных норм в «Линии»

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В Роспотребнадзор поступила информация о грубом нарушении санитарных норм в гипермаркете «Линия» в ТРК «Мега Гринн». О каких конкретно недочётах идёт речь, не уточняется.
Специалист управления Роспотребнадзора провёл выездное обследование, не предупреждая контролируемое лицо. В итоге нарушений не выявили. Однако юридическое лицо получило предостережение. Ситуация остаётся на контроле ведомства.
Ранее гипермаркет «Линия» предостерегли из-за странностей с датами на упаковке продуктов. Дело в том, что на товарах гипермаркета в Брянске обнаружили двойные даты. Речь о дате упаковки от производителя и дате упаковки непосредственно в магазине. Этот факт удивил покупателей.
Тогда проверку проводил Роспотребнадзор. Корпорации «Гринн» объявили предостережение.