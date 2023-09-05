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фото тематическое

Белгородцы пожаловались на грубое нарушение санитарных норм в «Линии»

5 сентября 2023, 08:00
Фото: 1MI
фото тематическое
Однако по итогам проверки никаких нарушений в гипермаркете не обнаружили, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. О каких именно недочётах шла речь, не уточняется.

В Роспотребнадзор поступила информация о грубом нарушении санитарных норм в гипермаркете «Линия» в ТРК «Мега Гринн». О каких конкретно недочётах идёт речь, не уточняется.

Специалист управления Роспотребнадзора провёл выездное обследование, не предупреждая контролируемое лицо. В итоге нарушений не выявили. Однако юридическое лицо получило предостережение. Ситуация остаётся на контроле ведомства.

Ранее гипермаркет «Линия» предостерегли из-за странностей с датами на упаковке продуктов. Дело в том, что на товарах гипермаркета в Брянске обнаружили двойные даты. Речь о дате упаковки от производителя и дате упаковки непосредственно в магазине. Этот факт удивил покупателей.

Тогда проверку проводил Роспотребнадзор. Корпорации «Гринн» объявили предостережение.

Гипермаркет «Линия» предостерегли из-за странностей с датами на упаковке продуктов
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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Нарушения#Гипермаркет#Линия#Проверка#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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