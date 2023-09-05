Белгородцам сделают перерасчёт из-за незаконного включения услуги в платёжку

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Региональный расчётно-кассовый центр (АО «РРКЦ») включил в платёжку по коммуналке жителей многоквартирного дома в посёлке Октябрьский новую услугу — «Диагностика внутридомового газового оборудования (ВДГО)». Сделано это было по поручению управляющей компании — ООО «УК п. Октябрьский».
Однако оказалось, что плату за плановое обследование управляющая компания ввела без ведома жителей. Никто не посчитал нужным собрать собственников квартир и узнать их мнение касательно нововведения. Тем самым компания нарушила жилищное законодательство.
О произошедшем стало известно прокуратуре Белгородского района. После проверки управляющей компании внесли представление, с неё потребовали пересчитать размер коммунальной платы жителей за июнь.
Сотрудники прокуратуры пообещали проследить за выполнением требования.