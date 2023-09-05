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Белгородцам сделают перерасчёт из-за незаконного включения услуги в платёжку

Белгородцам сделают перерасчёт из-за незаконного включения услуги в платёжку

5 сентября 2023, 12:46
Фото: 1MI
В платёжную квитанцию включили услугу по диагностике внутридомового газового оборудования. Однако были ли согласны на это сами жители дома, управляющая компания не поинтересовалась, сообщили в прокуратуре области.

Региональный расчётно-кассовый центр (АО «РРКЦ») включил в платёжку по коммуналке жителей многоквартирного дома в посёлке Октябрьский новую услугу — «Диагностика внутридомового газового оборудования (ВДГО)». Сделано это было по поручению управляющей компании — ООО «УК п. Октябрьский».

Однако оказалось, что плату за плановое обследование управляющая компания ввела без ведома жителей. Никто не посчитал нужным собрать собственников квартир и узнать их мнение касательно нововведения. Тем самым компания нарушила жилищное законодательство.

О произошедшем стало известно прокуратуре Белгородского района. После проверки управляющей компании внесли представление, с неё потребовали пересчитать размер коммунальной платы жителей за июнь.

Сотрудники прокуратуры пообещали проследить за выполнением требования.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Коммунальные услуги#Оплата#Октябрьский#Рркц#Вдго#Платёжка#Александра Склярова
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