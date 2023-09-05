Белгородец из неприязни к собутыльнику на застолье облил его кипятком

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Во время застолья в Белгороде между двумя пьяными знакомыми завязался конфликт. Один из них рассердился и облил второго кипятком. Потерпевший белгородец получил термические ожоги 31% тела. Позже ожоги нагноились, и мужчина скончался.
В отношении агрессивного участника застолья возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
Свердловский суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и пять месяцев.