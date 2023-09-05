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Белгородец из неприязни к собутыльнику на застолье облил его кипятком

Белгородец из неприязни к собутыльнику на застолье облил его кипятком

5 сентября 2023, 14:59
Фото: 1MI
Врачи зафиксировали у потерпевшего термические ожоги, от нагноения которых мужчина скончался. Подробности произошедшего сообщили в прокуратуре региона.

Во время застолья в Белгороде между двумя пьяными знакомыми завязался конфликт. Один из них рассердился и облил второго кипятком. Потерпевший белгородец получил термические ожоги 31% тела. Позже ожоги нагноились, и мужчина скончался.

В отношении агрессивного участника застолья возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Свердловский суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и пять месяцев.

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#Белгородская область#Происшествия#Застолье#Ожоги#Кипяток#Александра Склярова
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