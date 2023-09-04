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Posted Вчера, 17:31

Published Вчера, 17:31

Modified Вчера, 17:31

Updated Вчера, 17:31

Жители белгородского приграничья рассказали губернатору об унижении на посту

Жители белгородского приграничья рассказали губернатору об унижении на посту

4 сентября 2023, 17:31
Фото: 1MI
В прямом эфире 4 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил проблему, о которой не знал ранее. Она касается запрета проезда жителям приграничной Журавлёвки в Петровку и Малиновку.

«До каких пор людей будут унижать и оскорблять на посту пропуска посёлка Октябрьский? Где письменное постановление о том, что жители Журавлёвки не могут заезжать на территорию села Петровка и посёлка Малиновка? Людей с пропиской в Журавлёвке просто разворачивают на посту. Объясните правила проезда», — написала главе региона местная жительница по имени Елена.

Вячеслав Гладков ответил, что такая проблема действительно существует, но он о ней не знал. Он дал поручение советнику губернатора по безопасности Олегу Мантулину в течение двух дней подготовить списки всех, кто имеет законное право проезда в Петровку и Малиновку, и передать эти документы на пост охраны в посёлке Октябрьский.

Поручил Олегу Мантулину в течение двух дней списки всех ваших жителей, у которых есть потребность и законное право проезжать. Списки будут находится на данном посту.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В случае возникновения дополнительных вопросов глава региона посоветовал жителям Журавлёвки обращаться к Олегу Мантулину через приёмную губернатора. В настоящее время он занимается этим вопросом.

Напомним, накануне ВСУ ударили по Журавлёвке, которая находится на границе в Белгородском районе, из артиллерии. А в Таврово сбили беспилотник противника.

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#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Пропуск#Журавлёвка#Приграничье#СВО#Милена Фишер
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