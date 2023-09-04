Жители белгородского приграничья рассказали губернатору об унижении на посту

Вячеслав Гладков ответил, что такая проблема действительно существует, но он о ней не знал. Он дал поручение советнику губернатора по безопасности Олегу Мантулину в течение двух дней подготовить списки всех, кто имеет законное право проезда в Петровку и Малиновку, и передать эти документы на пост охраны в посёлке Октябрьский.