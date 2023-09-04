Зарегистрироваться для участия в конкурсе «Это у нас семейное» можно до 4 ноября

Согласно заявлению Алексея Комиссарова, генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректора Президентской академии (РАНХиГС), конкурсанты и организаторы проекта приступают к созданию уникальной истории под названием «Это у нас семейное». Идея нового конкурса, который готовили с большой любовью, также зародилась в семье. В данный момент семьи — участники конкурса — работают над тем, чтобы этот проект стал на самом деле народным, то есть популярным и любимым. «Только при поддержке общественности мы решились на уникальный, не имеющий аналогов эксперимент — соединить поколения и укрепить семьи общими делами и интересами. Успех будет зависеть от нашей сплоченности, веры в добрые традиции и стремления людей создавать крепкие, дружные семьи», — подчеркнул ректор РАНХиГС.