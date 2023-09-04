Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Зарегистрироваться для участия в конкурсе «Это у нас семейное» можно до 4 ноября

Зарегистрироваться для участия в конкурсе «Это у нас семейное» можно до 4 ноября

4 сентября 2023, 15:11
Фото: piqsels.com
С 4 сентября в РФ стартовала регистрация участников нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», стать частью которого может любая российская семья. Заявки на конкурс «Это у нас семейное» будут приниматься до 4 ноября.

Победители, награждение которых по итогам конкурса состоится в будущем году, получат сертификаты на улучшение жилищных условий и возможность отправиться в тур по России. Для конкурсантов предусмотрены и другие призы.

Всю информацию о проекте учащиеся российских школ уже в первую учебную неделю получат во время классного часа «Разговоры о важном». 1 сентября о старте конкурса объявил российский президент Владимир Путин в ходе открытого урока в мастерской управления «Сенеж».

Как пишет gorod55.ru, за несколько часов с момента начала регистрации заявки на участие в конкурсе поступили от более чем ста семей из 64 субъектов РФ. Самым младшим участникам — шесть лет, а самому старшему конкурсанту исполнился 101 год. Командой с наибольшим количеством участников стало семейство Плотниковых из Оренбуржья: на конкурс зарегистрировались 10 человек — четверо взрослых и шестеро детей.

Согласно заявлению Алексея Комиссарова, генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректора Президентской академии (РАНХиГС), конкурсанты и организаторы проекта приступают к созданию уникальной истории под названием «Это у нас семейное». Идея нового конкурса, который готовили с большой любовью, также зародилась в семье. В данный момент семьи — участники конкурса — работают над тем, чтобы этот проект стал на самом деле народным, то есть популярным и любимым. «Только при поддержке общественности мы решились на уникальный, не имеющий аналогов эксперимент — соединить поколения и укрепить семьи общими делами и интересами. Успех будет зависеть от нашей сплоченности, веры в добрые традиции и стремления людей создавать крепкие, дружные семьи», — подчеркнул ректор РАНХиГС.

Чтобы принять участие в проекте «Это у нас семейное», нужно до 4 ноября подать заявку на портале этосемейное.рф. К регистрации допускаются семейные команды из четырех и более человек. Отмечается, что в команде должны присутствовать представители трех или более поколений родственников.

Конкурс состоит из дистанционного этапа, окружных полуфиналов и большого финала, который пройдет летом 2024 года в столице России, где встретятся 300 семей из всех регионов страны.

Подпишитесь
Гриф «Секретно»: Дирекция фестивалей Белгорода и контракты с единственным поставщиком
Сегодня, 15:06
Вместо компостной ямы белгородцы выкопали в своём дворе гроб
Сегодня, 13:10
Построенная корпорацией ЖБК-1 школа «Территория успеха» открыла двери для учеников
Сегодня, 11:00
Белгородэнерго модернизировал линии электропередачи в трёх районах области
Сегодня, 11:50
Гладков представит своего зама по ЖКХ в следующий понедельник
Сегодня, 08:59
Студентов заставляют прийти на фестиваль «Белгород в цвету»?
Сегодня, 10:01