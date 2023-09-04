Зарегистрироваться для участия в конкурсе «Это у нас семейное» можно до 4 ноября

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
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Победители, награждение которых по итогам конкурса состоится в будущем году, получат сертификаты на улучшение жилищных условий и возможность отправиться в тур по России. Для конкурсантов предусмотрены и другие призы.
Всю информацию о проекте учащиеся российских школ уже в первую учебную неделю получат во время классного часа «Разговоры о важном». 1 сентября о старте конкурса объявил российский президент Владимир Путин в ходе открытого урока в мастерской управления «Сенеж».
Как пишет gorod55.ru, за несколько часов с момента начала регистрации заявки на участие в конкурсе поступили от более чем ста семей из 64 субъектов РФ. Самым младшим участникам — шесть лет, а самому старшему конкурсанту исполнился 101 год. Командой с наибольшим количеством участников стало семейство Плотниковых из Оренбуржья: на конкурс зарегистрировались 10 человек — четверо взрослых и шестеро детей.
Согласно заявлению Алексея Комиссарова, генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректора Президентской академии (РАНХиГС), конкурсанты и организаторы проекта приступают к созданию уникальной истории под названием «Это у нас семейное». Идея нового конкурса, который готовили с большой любовью, также зародилась в семье. В данный момент семьи — участники конкурса — работают над тем, чтобы этот проект стал на самом деле народным, то есть популярным и любимым. «Только при поддержке общественности мы решились на уникальный, не имеющий аналогов эксперимент — соединить поколения и укрепить семьи общими делами и интересами. Успех будет зависеть от нашей сплоченности, веры в добрые традиции и стремления людей создавать крепкие, дружные семьи», — подчеркнул ректор РАНХиГС.
Чтобы принять участие в проекте «Это у нас семейное», нужно до 4 ноября подать заявку на портале этосемейное.рф. К регистрации допускаются семейные команды из четырех и более человек. Отмечается, что в команде должны присутствовать представители трех или более поколений родственников.
Конкурс состоит из дистанционного этапа, окружных полуфиналов и большого финала, который пройдет летом 2024 года в столице России, где встретятся 300 семей из всех регионов страны.